La tecnología dentro del nuevo Xbox Project Scorpio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La semana pasada, Digital Foundry fue invitado a las oficinas de Microsoft en Redmond para tener un adelanto exclusivo de la tecnología incluida dentro de la próxima consola de Xbox, el cual lleva por nombre clave Project Scorpio.



Asimismo, mencionan que como revelan las especificaciones, esta consola no tiene precedentes: es una primicia en términos de acceso temprano a los arquitectos clave del sistema y única en su tipo en términos de tiempo y velocidad.



De acuerdo con Digital Foundry, Scorpio está yendo por delante de lo previsto, hasta el punto de que seis meses antes de ser liberado, ya han podido observar al impresionante software correr muy bien antes de su producción final.



Especificaciones de Xbox Scorpio



Los rumores en cuanto a especificaciones de Scorpio eran ciertos, ya que en su interior se aloja una potente GPU de 12GB, memoria GDDR5, con una CPU que también estará personalizada para sacarle el máximo rendimiento al resto de componentes de la consola.



Asimismo, la CPU contará con 8 núcleos X86 a 2.3 Ghz y un cuerpo “muy compacto”, además de una fuente de alimentación integrada.



El sistema de refrigeración de Scorpio será el más avanzado actualmente, similar al de un PC de alta gama, además de que funcionará con resolución 4K de manera nativa.



La gran diferencia en este sentido entre una Xbox One actual y Project Scorpio es que para trabajar con títulos en resolución 4K no hará falta sacrificar frames por segundo.



La gran mayoría de juegos podrán moverse con soltura en la que es la resolución del futuro inmediato del gaming; el doble del Full HD estandarizado en la pasada generación.



En cuanto al nuevo system on chip, el SoC de la consola, el portal Euro Gamer indicó que se está desarrollando en colaboración con AMD, misma situación que otros apartados técnicos de la máquina.



El diseño de este nuevo procesador está basado en un flujo de trabajo que etiquetan de “revolucionario”, que solo se podría alcanzar a través de la actualización del hardware que estrenó la generación.



Es así que se trata de 40 unidades de computación frente a las 36 unidades de computación que ofrece el PS4 Pro. De igual forma es visible una mejora en el ancho de banda de memoria, que para de los 219GB/s de Xbox One S a un total de 326GB/s para Scorpio. Por su parte, la versión vitaminada de PlayStation 4 ofrece 218GB/s.



El disco duro de Scorpio contará con 1TB de almacenamiento y con una unidad óptica de discos Blu-ray en 4K UHD.



