Filtros para una mayor seguridad en internet

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hoy se conmemora el Día del Internet Seguro, te compartimos algunos datos que pueden ayudar a bloquear contenido inapropiado o explícito de los resultados de Búsqueda de Google.



SafeSearch es un filtro que puede ayudarte, si bien ningún filtro es perfecto, si SafeSearch está activado las imágenes y los videos con contenido sexual explícito, así como los resultados que puedan dirigir a contenido explícito, se excluirán de las páginas de resultados de Búsqueda de Google.



Aquí los pasos



1. Accede a la página Configuración de búsqueda

2. En la sección Filtros SafeSearch, marca o desmarca la ca

3. Haz clic en Guardar.



Crea Usuarios Supervisados en Chrome



Si creas un perfil de usuario supervisado, puedes tener más control sobre los sitios web que visitan otros usuarios en Chrome.



Por ejemplo, puedes configurar un perfil supervisado para tu hijo, permitir o bloquear el acceso a sitios web determinados, ver los sitios web que fueron visitados, impedir la instalación de aplicaciones y extensiones, etc.



1. Abre Chrome.

2. En la parte superior derecha del navegador, haz clic en el botón con tu nombre o en el ícono de persona

3. Haz clic en Cambiar de persona.

4. Haz clic en Agregar usuario.

5. Elige una foto y un nombre.

6. Marca la casilla que aparece junto a “Supervisa

esta persona para controlar y ver los sitios web que visita desde tu cuenta de Google”.



7. Haz clic en Guardar.



Habilita el Modo Restringido en YouTube

Habilitar el Modo Restringido en YouTube ayuda a filtrar contenido para adultos que no quieres ver o que no quieres que otros miembros de tu familia vean en YouTube.



El Modo Restringido ayuda a excluir contenido potencialmente objetable de la búsqueda de YouTube, los enlaces a los videos relacionados y las películas.



Si bien trabajamos para que nuestros algoritmos sean lo más precisos posible, puede suceder que el Modo Restringido no filtre todos los contenidos que te resulten objetables.



1. Desplázate hasta la parte inferior de cualquier página de YouTube y haz clic en el menú desplegable del modo restringido.

2. Selecciona Activado o Desactivado.

3. Haz clic en Guardar.



Para reforzar la educación digital entre los niños y adolescentes, compartimos una Guía de Seguridad para Familias proporcionada por Google México con una visión general de los consejos, herramientas y recursos para crear una experiencia en línea positiva.



Numeralia



- 22% de los niños acceden a Internet desde al menos dos dispositivos.

- 9 años es la edad promedio en la que obtienen su primer dispositivo para conectarse a internet.

- 70% de los padres han hablado con sus hijos sobre el contenido que deben de compartir en línea.

- 52% de los padres pone restricciones para chatear o jugar con extraños.



En México, lo que más les preocupa a los adultos es la posible interacción de sus hijos con extraños.



- 80% de los padres mencionan que el tema principal del que hablan con sus hijos sobre la seguridad en la Web es el intercambio de información con desconocidos.



- 65% de ellos permite que sus hijos usen sus propios teléfonos o tabletas para acceder a Internet.