Hoy es el Día de Internet seguro

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El día del Internet seguro (Safer Internet Day) en su 14º aniversario se celebra el 7 de febrero, el cual tiene como objetivo fomentar el uso correcto de la web para niños y adolescentes, pero también busca educar a los padres para que, en conjunto con sus hijos, puedan aprovechar al máximo las herramientas que se ofrecen en la red de redes.



“El objetivo del mismo es concientizar sobre el uso seguro del Internet, especialmente para los más chicos y los padres de familia, por eso es que en Google es fundamental para renovar y resaltar el compromiso que tenemos con la seguridad, que es uno de los pilares de la compañía, porque queremos contribuir a que los distintos usuarios hagan un uso correcto y seguro de la tecnología”, comentó Gabriela Haid, experta en seguridad de Google.



Este día busca ayudar a los padres a informarse y al mismo tiempo educarse sobre las ventajas, peligros y consecuencias de que sus hijos accedan al mundo de la Internet.



Un estudio realizado por la misma compañía, demostró que en Latinoamérica cerca del 69% de los padres está preocupado por los contenidos a los que puede tener acceso un niño.



Particularmente en México, 80% de los padres ha hablado con sus hijos sobre el tema de compartir información con extraños, aunque solo el 27 por ciento utilizan herramientas de control parental para filtrar contenidos sensibles.



Google realizó un estudio que demostró el nivel de preocupación de los padres al momento de proteger a sus hijos en Internet, el cual involucró a familias con niños de 3 a 16 años.



Una de las incógnitas respondidas en el estudio demostró que aproximadamente a los 9 años, los niños ya cuentan un con dispositivo que les permite acceder a Facebook, Twitter, YouTube, etc.



Por otro lado, el principal temor de los padres fue que sus hijos puedan tener contacto con extraños y el compartir información personal, además de no poder controlar las descargas y contenidos maliciosos que realizan los niños.



“El estudio que lanzamos, es básicamente para informar a las personas sobre cómo los padres de familia, mantienen seguros a sus hijos en Internet. El estudio realizado involucra a más de 6 mil padres en todo el mundo, enfocado a 16 países, en América Latina participaron Argentina, México, Colombia, Chile y Brasil”, detalló la especialista.



Por otro lado, Google también lanzó una serie de complementos que podrían ayudar a los padres a obtener ayuda de cómo activar las diversas herramientas para controlar lo que sus hijos hacen y ven en Internet, como Google SafeSearch, Perfiles restringidos y los diferentes modos restringidos que se encuentran en YouTube.



“El estudio nos abrió un panorama en el cual los padres son conscientes que en la web van a encontrar diversos riesgos, además del diálogo que ellos mantienen con ellos, aunque también vimos que los padres saben de los riesgos, pero no tienen idea de cómo controlarlos ni qué herramientas utilizar para prevenir incidentes”, detalló Gabriela Haid.



Una de las recomendaciones principales que Google hace para todos los padres y niños que utilizan Internet son:



- Hablar sobre riesgos y ventajas que tiene el uso de esta herramienta



- La comunicación acertiva de las dos partes es fundamental, ya que si el niño sufre de algún tipo de acoso, debe reportarlo o comentarlo son sus tutores, asimismo, cada padre debe involucrarse con las nuevas tecnologías para así entenderlas y poder ayudar a su hijo en cualquier situación.



- Cada plataforma tiene un apartado de términos y condiciones en donde se especifica cuál es la edad recomendada para que los niños utilicen las mismas, por ejemplo, Gmail y Facebook, permiten el acceso a partir de los 13 años.



- El diálogo establecido, ayudará a establecer cuáles son las cosas permitidas al momento de navegar en la web, así como establecer tiempos de interacción.



- Entender el derecho a la privacidad que cada usuario tiene, ya sea un adolescente que desea proteger sus conversaciones, hasta el padre que no quiere compartir las contraseñas agregadas en los filtros de control parental.