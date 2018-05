Esta broma llega por WhatsApp y bloquea tu celular

(Tomada de la Red)

La mencionada broma funciona así, por medio de un mensaje viral que llega a través de WhatsApp, llega la advertencia de no pulsa el botón negro que aparece en dicho mensaje y que está perfectamente señalado con el emoji de una mano.En la advertencia se especifica que de tocar el botón negro, el teléfono se bloqueará, si el receptor del mensaje finalmente decide oprimir el botón negro, aparecen miles de caracteres que bloquean de manera temporal el aparato.La solución a esta broma es no pulsar el botón negro, sí, sólo es eso, evitar pulsar el botón que en el mensaje dice que no presiones, o aun mejor, simplemente eliminar el mensaje.Esta broma le apuesta a la curiosidad y al hecho de que ante una negativa o una prohibición, mucha gente decide transgredir la misma. ¡Ojo! Recuerda que el bloqueo solo es temporal.Vía STARMEDIA.COM