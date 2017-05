Datos importantes sobre el páncreas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando hablamos del abdomen, la mayoría conoce los componentes básicos: estómago, intestino grueso, intestino delgado. ¿Pero qué hay de los demás órganos que no reciben la atención que merecen?



Sabes que tienes un páncreas, y debe ser algo importante para estar ahí, pero a menos de que algo ande mal con él, realmente no pensarás mucho en él… y deberías.



El páncreas es parte vital de tu sistema digestivo y es súper importante para controlar el azúcar en la sangre. ¿Qué más debes saber?



Es el apoyo de tu estómago



Una vez que empiezas a comer, tu páncreas produce unas encimas y hormonas esenciales para la digestión. Estas secreciones fluyen hacia el intestino delgado donde ayudan a descomponer la proteína y grasas una vez que hayan dejado el estómago.



Ayuda a controlar el azúcar en la sangre



Las células específicas del páncreas llamadas células beta, producen insulina, una hormona que ayuda a que el azúcar de los alimentos que consumas, fluyan en la sangre hacia las células que lo utilizarán como gasolina.



Cuando se tiene Diabetes Tipo 1, el sistema inmune del usuario ataca estas células beta para detener la producción de insulina.



En esos casos se necesita un suplemento de insulina varias veces al día para nivelar el azúcar en la sangre.



Los cálculos biliares pueden dañarlo



Miles de personas desarrollan pancreatitis aguda, una inflamación súper dolorosa que aparece de la nada y puede durar días.



En muchos casos, los ataques son el resultado de cálculos biliares, pequeñas masas que se forman en la vesícula biliar y que bloquean el ducto por el que fluyen las enzimas digestivas del páncreas al intestino.



Los síntomas de una pancreatitis aguda incluyen: fiebre, dolor en el abdomen superior, vómito y sensibilidad en el abdomen.



Para cuidar su salud, debes limitar tu consumo de alcohol



La otra causa de pancreatitis: tomar mucho. El consumo de alcohol puede provocar un ataque o una inflamación que puede durar por meses y hasta años.



Los síntomas incluyen: heces que flotan, mal olor o grasa en las heces (porque hay una mala digestión).



El cáncer de páncreas es raro, pero es mortal



Sólo se diagnostican entre 26 mil mujeres con esta enfermedad al año, pero casi nunca se detecta hasta que es demasiado tarde, pues no presenta síntomas.



Estarás en mayor riesgo si: fumas, tienes sobrepeso o hay antecedentes en tu familia.