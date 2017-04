Twitter Lite, versión ligera de Twitter para conexiones lentas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Twitter Lite es una versión más ligera que reduce al mínimo el uso de datos, se carga rápidamente, es resistente en las redes móviles no fiables y ocupa menos de 1 MB y permite que los tuits se carguen hasta un 30% más rápido que en la versión original.



Esta nueva versión es accesible en cualquier navegador web, por lo que no importará si estamos en iOS, Android u otro sistema operativo.



La idea es ofrecer las características básicas de Twitter, como la línea temporal y las menciones, aunque en contraparte, algunos servicios no están disponibles.



Twitter Lite se cargará en menos de cinco segundos en la mayoría de dispositivos móviles con redes 3G y es capaz de ahorrar hasta un 70% de los datos en comparación con la versión original está pensado principalmente para regiones como Asia, Latinoamérica o África.



Twitter Lite está disponible en mobile.twitter.com. "No importa dónde estés, queremos hacer de Twitter la mejor manera de obtener actualizaciones en tiempo real sobre noticias, deporte, entretenimiento, política y otros temas de interés", explica la firma en su informe oficial.