¿"Mewtwo" llega a "Pokémon Go"?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La compañía Niantic, desarrolladora de la popular app "Pokémon Go", tiene pensado realizar un nuevo evento en el que se espera aparezca "Mewtwo", el popular y esperado "Pokémon Legendario".



De acuerdo con información del portal VideoGamesRepublic, los entrenadores "Pokémon" tendrán diez minutos para sumarse a la cacería y necesitarán tener un buen armamento de "pokébolas", ya que se enfrentarán ante una criatura especialmente escurridiza y sobre la que las bayas no tendrán efecto alguno.



Al parecer, el evento tendrá lugar en el Tsuruma Park de Japón, lugar con un gran parecido a una "Pokébola" y por ser un sitio en el que además de aparecer gran cantidad de "Pokémon" raros como "Venusaur", "Blastoise" o "Dragonite", sus características permitirán a los jugadores acampar sin problemas.



Es importante señalar que "Mewtwo" sólo podrá ser capturado por una única persona. Asimismo, cuando sea capturado o haya transcurrido el tiempo de 10 minutos, "Mewtwo" desaparecerá y el evento de "Pokémon GO" concluirá.



Asimismo, se estima que Niantic ha llegado a un acuerdo con la policía del lugar, para que vistan un uniforme similar al de las oficiales Jenny para el evento, al igual que ocurriría con sus perros y con los médicos, que también llevaría uniformes especiales de "Pokémon".