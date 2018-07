¿Cómo evitar ser víctimas de fraudes por internet?

(Tomada de la Red)

Aunque el e-commerce ha ido ganando terreno en cuanto a la confianza de los compradores en línea, por la optimización de los sistemas de seguridad en los sitios web, la posibilidad de ser víctima de fraude electrónico sigue siendo un motivo de preocupación, tanto para el comercio como para los usuarios de estos espacios digitales.“El más usual se centra en el robo de información de tarjetas de crédito y de identidades, a través de correos apócrifos con promociones extremadamente generosas, como 2x1 y artículos con más del 50% de descuento”, informó René Simg Rueda, Gerente Regional de Prevención y Fraudes de Linio.La representante de esta tienda de comercio electrónico, con importante presencia en varios países de Latinoamérica, explicó que, en estos casos, “la información que se recolecta es usada para realizar compras en diversos comercios, lo que conlleva a cargos no reconocidos que luego puedes ver reflejado en tu estado de cuenta”.Afortunadamente, esto se puede evitar conociendo las principales normas de seguridad online. Verificar que sea un sitio seguro y no comprar en tiendas desconocidas es el primer paso para no ser víctima de las técnicas utilizadas por estafadores cibernéticos, indica Informe21 Rene Simg, recomendó cerciorarse de que el website incluya políticas de seguridad efectivas, así como la formula “https” en la barra de dirección, puesto que la “s” indica que el comercio electrónico está protegido; así como también rectificar las ofertas que lleguen por mail, mensajes o redes sociales.Una forma sencilla de hacerlo es visitando directamente el comercio electrónico del que provino el correo, para verificar si las promociones ofrecidas, en efecto, se encuentran allí.Evitar la conexión a redes inalámbricas abiertas, asegurarse de que la política de privacidad se encuentre visible, y no compartir datos bancarios por redes sociales o correo electrónico, son medidas igualmente indispensables para evitar cualquier hecho delictivo online.“Si el cliente es objeto de un robo, es importante que se comunique inmediatamente con la tienda y con su banco para reportar la operación. En muchos casos, si se detecta a tiempo, el robo es completamente prevenible”, indicó el Gerente Regional de Prevención y Fraudes de Linio.