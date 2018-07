¿No más spoilers? Pronto podrás bloquear contenido de Facebook por palabras clave

(Tomada de la Red)

Para quienes están hartos de que los spoilers les arruinen la serie de Luis Miguel o ya no pueden escuchar más del Mundial, Facebook activará una herramienta para bloquear todo el contenido ‘indeseado’ utilizando palabras claves.La función Keyword Snooze se encuentra en el menú de la sección de noticias y te permitirá seleccionar el contenido que NO quieres ver en tu feed por 30 días, lo único que tienes que hacer es lo siguiente:1.- Busca en tu feed una publicación que contenga la palabra que no quieres volver a ver.2.-Cuando la hayas encontrado, da click en las opciones de publicación y selecciona ‘posponer las palabras claves de la publicación’.De inmediato, se desplegará una lista de palabras relacionadas que quizá también quieras bloquear.Esta herramienta solo funciona con contenido orgánico por lo que, en las publicaciones pagadas, te seguirán apareciendo los términos, aunque no quieras.Como habrás notado, quizá esta herramienta no funciona de la manera más práctica, pues, ¿quién quisiera buscar precisamente el contenido que le desagrada, aunque sea para bloquearlo? Por lo que se los desarrolladores de Facebook continúan trabajando para encontrar mejores opciones.La fecha de su lanzamiento es incierta, pero se sabe que están en la fase final de las pruebas con lo que se espera llegue a nuestras cuentas de Facebook en los próximos días.Vía INFORME21.COM