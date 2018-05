¿Que tanto te conoce Facebook?

(Tomada de la Red)

Facebook es ese sitio que millones de usuarios utilizamos al dia y ya es parte de nuestra rutina diaria para muchos de nosotros, pero ¿Sabes qué información tiene Facebook de ti? Y en caso de que la información siguiente te preocupe o moleste ¿Sabes cómo borrar toda esa información que esta en la red?LikesTodo o gran parte de la información que Facebook tiene de ti gira en torno a los “me gusta” ya que cada que le das un like a una app, sitio o video, le permites a esta red social clasificarse de tal manera que recibirás publicidad relacionada a ello, aunque no quieras verla o no te interese, por eso hay que saber bien a que le daremos like.EventosCada que ponemos en esta red social que nos interesa o iremos a un evento, le estamos dando a Facebook información de que tipo de eventos nos interesa, cuales asistimos y cuales ignoramos, de esta manera nos llegaran mas sugerencias de eventos en esta red social.¿De compras?Todo clic que hacemos a algun video de publicidad, más los grupos a los que pertenecemos están controlados por esta red social y así ellos saber en que estamos dispuestos a gastar dinero, por lo que nos mostrará ese video que reproducimos un par de veces hasta el cansancio hasta que logren su cometido, que es hacer la compra.Tu ubicaciónUna vez que instalamos Facebook en un móvil, esta red sabe con exactitud dónde nos encontramos (aunque no lo hayamos publicado), de esta manera nos mostrará sugerencias y publicidad relacionadas con el área geográfica de donde nos encontremos, indica Poder PDA ¿Con quién hablas?Facebook cuenta con un registro de con quien nos comunicamos por Facebook Messenger, este contenido (a diferencia de Whatsapp por ejemplo) no está cifrado, por lo que le estamos dando información a Facebook no solo de con quien hablamos más, sino también de que temas o contenidos tratamos con esas personas.Qué temas te interesanFacebook no solo reacciona u obtiene información por los likes, también lo hace mediante los comentarios que realizamos, ya que dependiendo del grupo, o lugar donde lo hagamos, esta red social se enterara de los temas que más nos interesa y en los cuales estamos más implicados.La vida fuera de FacebookLa gran mayoría de sitios y apps nos ofrecen que nos registremos con los datos de Facebook, haciendo el registro mas facil y rapido, aunque esto implica que ambas partes contarán con toda tu información y comportamiento para poder compartir tu información. La sugerencia es no utilizar nuestra cuenta de Facebook para registrarnos a un sitio nuevo.¿Como borrar mi cuenta?Si después de saber que tanto Facebook sabe de nosotros nos preocupa, podremos borrar nuestra cuenta y todo lo que hayamos hecho en ella de manera muy sencilla y rápida, solo tenemos que seguir estas instrucciones:Haz clic en en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook.Selecciona Configuración.Haz clic en General en la columna izquierda.Elige Administrar tu cuenta, desplázate hacia abajo y haz clic en Desactivar tu cuenta.Una vez hecho esto, tenemos 14 días para revertir este cambio, si antes de esta fecha queremos de nuevo nuestra cuenta, solo necesitamos ingresar a Facebook con nuestro usuario/contraseña, de lo contrario, después de estas dos semanas, la cuenta se cerrará y toda la información se borrará irreversiblemente en un plazo que puede ir desde los 15 hasta los 90 días.