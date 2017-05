Investigan a Uber por eludir a investigadores locales en EU

DETROIT, EU. (AP)

El Departamento de Justicia investiga denuncias de que Uber utilizó un programa informático especial a fin de obstaculizar los intentos de las autoridades para garantizar que la firma de transporte cumpla las normativas locales.



La ciudad de Portland, Oregón, dijo en un informe de auditoría presentado en abril que la oficina del Departamento de Justicia en San Francisco le avisó de la investigación. Uber y la oficina del Departamento de Justicia no emitieron declaraciones de inmediato.



Reuters informó el jueves que la pesquisa tiene carácter penal y podría implicar un jurado investigador.



El programa informático de Uber, conocido como “Greyball”, identificaba a investigadores que fingían ser pasajeros para reunir pruebas de que el servicio de transporte infringía las leyes que rigen a los taxis.



Uber supuestamente mostraba una versión falsa de su aplicación para hacer aparecer que los investigadores encubiertos habían solicitado un coche y después cancelaron el viaje.



Las autoridades de Portland comenzaron a investigar a Uber después de que la prensa difundiera que la compañía utilizaba Greyball.



“La oficina del Departamento de Justicia federal en el distrito norte de California avisó a la ciudad de Portland que Uber era objetivo de una investigación federal”, según el informe de la auditoría.



En el informe, la Oficina de Transporte de Portland determinó que Uber registró 17 cuentas de viajeros con Greyball, 16 de los cuales eran investigadores gubernamentales.



Uber utilizó el programa informático para “evadir intencionalmente” a los agentes de transporte de la ciudad del 5 al 19 de diciembre de 2014, según el informe.



La compañía dejó de funcionar el 21 de diciembre en Portland, pero reanudó su servicio a finales de abril de 2015. Después, en la auditoría se determinó que no se encontró evidencia de que Uber utilizó Greyball, de acuerdo con el documento.



“Que no se haya encontrado evidencia del uso de Greyball o programas informáticos similares después de abril de 2015 no es prueba definitiva de que no se utilizaron esas herramientas. Es inherentemente difícil demostrar un hecho negativo”, se indicó en el documento.