Nokia 3310 es "el mejor teléfono de todos los tiempos"

(Tomada de la Red)

El teléfono definitivo. Un hito de la humanidad al que no podremos dejar de referirnos, como el Partenón ateniense, la novela 'Guerra y paz' de Tolstói o la Biblia.El entusiasta de la tecnología Marques Brownee ha explicado en un video en su canal de YouTube por qué considera que el modelo 3310 de Nokia es "el mejor teléfono de todos los tiempos".Para ello, enumera a los "cinco pilares" con los que debe contar un dispositivo para convertirse en "un gran teléfono": la batería, la carcasa, el desempeño, la cámara fotográfica y la pantalla.El joven ha defendido al legendario teléfono en cada una de estas categorías:1. Batería: "Les puedo asegurar que [el Nokia 3310] dura mucho más que su actual teléfono".2. Carcasa: "Es un poco grueso. Ligeramente resistente al agua, el polvo, las caídas y a las duchas". Brownee demuestra incluso que el teléfono puede servir para incrustar un simple clavo.3. Desempeño: "Bastante bueno. Las opciones del menú reaccionan rápido y no se experimentan mayores retrasos. He realizado varios cálculos con números largos y la calculadora ha respondido de buena forma".4. Cámara: Aunque el modelo 3310 no cuenta con cámara fotográfica, Brownee encuentra palabras para defenderlo. "¿Si no va a incluir la mejor cámara, para qué desperdiciar el espacio? Simplemente no la instale, no tendrá que preocuparse por la parte posterior del dispositivo, no tendrá manchas ni bultos".5. Pantalla: Después de pensarlo durante un largo rato, Brownee le da "un 8 sobre 10" a la pantalla del teléfono.El joven asegura que un atributo adicional del Nokia 3310 es la velocidad de arranque de su sistema operativo. "Es muy rápido", concluye. Un teléfono para la leyenda.