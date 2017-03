Facebook pone en marcha función para denunciar "notas falsas"

(Tomada de la Red)

Facebook ha lanzado una polémica iniciativa para denunciar "noticias falsas", informa 'Mashable'.Desde ahora una etiqueta roja con un signo de exclamación va a advertir a los usuarios sobre las noticias que podrían contener información errónea.La herramienta ha sido discretamente introducida en EE.UU. y este viernes los internautas empezaron a publicar las imágenes de la nueva etiqueta en Twitter.Sin embargo, todavía la medida no está disponible para todos y no está claro cuántas personas tienen la posibilidad de denunciar noticias.En diciembre Facebook prometió intensificar su lucha contra la desinformación y emprender nuevas medidas para verificar la veracidad de lo que se publica en la red social.Para ello, Facebook cuenta con la ayuda de varios medios de comunicación de verificación de hechos.En la actualidad, 43 medios forman parte de esta red, según informa Poynter, entre los que destacan 'The Washington Post', 'ABC News', 'Associated Press', 'Factcheck.org', 'Politifact' o 'Snopes'.La medida se produjo después de la intensa campaña electoral de Estados Unidos, en la que la red social fue acusada de ser la plataforma a través de la cual se estaban filtrando informaciones falsas para desestabilizar tanto a Hillary Clinton como a Donald Trump.Fuente RT