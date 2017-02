Nueva app de citas te empareja con personas que detestan lo mismo

(Tomada de la Red)

A menudo se recomienda que cuando empiezas a salir con alguien intentes ser lo más positivo posible; junto con esconder que aún buscas a tu ex en redes sociales y que no te gusta ordenar tu casa, en teoría tampoco deberías de hablar de las cosas que odias.



Pero, ¿y si hubiera una forma distinta?, una forma que te incentive a sacar tu odio por Tom Hanks o las telenovelas antes de tiempo.



Hater, es una nueva aplicación para conocer personas que fue lanzada el 8 de enero, es la contraparte en que sus competidores emparejan a las personas al unir a las personas basándose en lo que odian.



La aplicación creada por Brendan Alper se basa en deslizar el dedo, primero deslizas hacia abajo para elegir lo que odias, arriba para lo que amas, derecha por lo que te gusta, izquierda por lo que te parece neutral u optar salirse por algo que te parece neutral.



Ahora hay cerca de 2,000 tópicos – incluyendo Donald Trump, libre de gluten, acampar, mariguana, sellfies y Taylor Swift – a futuro el plan es que los temas sean elegidos por los usuarios. Tras deslizar varias categorías, un algoritmo te enseñará a tus posibles parejas, cada una con un porcentaje determinado por las cosas que no les gustan que comparten.



Además de su enfoque distinto en el mercado de aplicaciones para buscar pareja, hay algunos estudios científicos que muestran que Hater podría funcionar bien.



En 2006, la psicóloga social de la Universidad del Sur de Florida, Jennifer Bosson, dirigió una serie de estudios que examinaba como las personas se relacionaban a través de sus actitudes negativas compartidas contra otros. Los resultados mostraron que las personas que estaban por conocer a un extraño se sentían más cercanas a ésta persona cuando pensaban que compartían una actitud negativa frente a algo o alguien.



Tu que crees, ¿piensas que encontrarás el amor al buscar las cosas que detestan en común? Quizás podría ser el enfoque correcto.