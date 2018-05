Relacionan científicos el aumento de cáncer cerebral con el celular e Internet inalámbrico

(GH)

Un fuerte aumento en las tasas de cáncer cerebral se ha relacionado con el uso del teléfono móvil, informa el Daily Mail Los casos de glioblastoma multiforme, un tipo de tumor cerebral agresivo y a menudo fatal, han aumentado en Inglaterra de 983 en 1995 a 2 mil 531 en 2015.Según lo publicado en la Revista de Salud Pública y Medio Ambiente, un estudio analizó 79 mil 241 tumores cerebrales malignos durante 21 años y descubrió un aumento en todos los grupos de edad.Los científicos de Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment (Físicos de la Salud Iniciativa para la Radiación y el Medio Ambiente, por sus siglas en español) dijeron que la creciente tasa de tumores "levanta la sospecha de que el uso del teléfono móvil e Internet inalámbrico puede estar causando los gliomas".El profesor Denis Henshaw, de Children with Cancer UK (Niños con Cáncer RU), que está asociado con PHIRE, habló sobre su investigación.Le declaró al Daily Telegraph: "Nuestros hallazgos ilustran la necesidad de mirar más detenidamente y tratar de explicar los mecanismos detrás de estas tendencias del cáncer, en lugar de ignorar los factores causales bajo la alfombra y centrarse sólo en las curas".