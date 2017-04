Facebook y MassChallenge apoyan a emprendedores mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las aceleradoras de negocios tienen puesto el ojo en el talento mexicano, tal es el caso de MassChallenge, quien en alianza con Facebook, arrancaron un programa que busca que los emprendedores tengan herramientas para acercarse a la Base de la Piramide, uno de los mercados más grandes de México al representar el 70% de la población, y que significa una posibilidad de negocio con un retorno financiero y de un alto impacto social.



En México, según los últimos datos de la Coneval, viven 53.3 millones de pobres que pertenecen al segmento conocido como la Base de la Pirámide.



Camila Lecaros, Directora General de MassChallenge México, explicó en entrevista que con el programa “Building for the Masses”, se busca que el ecosistema emprendedor mexicano entienda mucho mejor las problemáticas de la Base de la Pirámide, y luego se haga ese puente para que ellos puedan enfocarse en esta población.



“La hipótesis que tenemos es que hay desconocimiento de las necesidades de ese mercado y para eso hicimos un programa junto con Facebook, para que a través de talleres, pláticas y visitas a poblaciones, los emprendedores entiendan el problema, planteen una solución, desarrollen un producto para este mercado y generen un impacto social”.



MassChallenge opera en México desde el 2016 y ha acelerado 29 startups, de las cuales se han levantado 5.5 millones de dólares en capital que han generado más de 500 empleos, detalló Lecaros.



Sobre la alianza, Alonso Fernández, Gerente de Alianzas estratégicas de Facebook, destacó que una de las misiones de la red social es hacer al mundo más abierto, conectado y fortalecer a las comunidades de una forma segura, por lo que MassChallenge se alineó con la idea de fortalecer esta comunidad.



Para el gerente de Facebook, el apoyo al ecosistema emprendedor va por buen camino, sin embargo aún hay varios retos, uno de ellos es la asincronía entre la oferta y la demanda de talento especializado.



Por ejemplo, cuando una startup de tecnología quiere crecer y necesita desarrolladores o programadores especializados, a veces resulta muy difícil encontrar gente con las habilidades necesarias.



En México, señaló Fernández, todo lo que los diversos actores están haciendo en el ecosistema emprendedor suma mucho, aunque es un largo camino.



Son 12 los proyectos seleccionados para el programa “Building for the Masses”, que proveerá herramientas para emprendedores que quieran Conocer, Conectar y Crear productos o servicios para resolver problemáticas específicas de comunidades mexicanas.



Las startups Estrenón 2.0; SistemaBioBolsa; ILUMÉXICO; Indigo Impacto; Finanlife; Cuantix; Bitso; Capeltic; Comunidad 4Uno; Trueke; Vaaiu, e 1DOC3 recibirán apoyo durante seis meses para construir sus negocios y obtener tracción de sus soluciones y productos. Además, cada uno de ellos obtendrá acceso al programa de FbStart para el desarrollo de aplicaciones móviles.



Para seleccionar a los finalistas, se utilizaron varios criterios incluyendo la viabilidad de su propuesta, el enfoque definido y el potencial para resolver cualquier tipo de problemática.