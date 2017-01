Descubren astrónomos nuevo tipo de galaxia

(Tomada de la Red)

Autores de un estudio publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, afirman haber observado un nuevo tipo de galaxia, que parece estar rodeada por dos anillos circulares de gas y estrellas.‘’Antes observamos galaxias con un anillo azul en torno a un cuerpo rojo central. La mejor conocida es el objeto de Hoag, lo que es un rasgo único de esta galaxia es que tiene un anillo rojo situado dentro del interior, un anillo antiguo dentro de otro anillo más joven’’, explica Patrick Treuthardt, coautor del estudio y astrofísico.y se sitúa a 359 millones de años luz de la Tierra y es el primer núcleo galáctico descubierto rodeado por dos anillos.Tiene una gran similitud con las galaxias Hoag, que son objetos entre las galaxias con forma de anillo, donde no hay contacto entre núcleo y la circunferencia exterior.‘’Menos del 0,1 % de todas las galaxias observadas son del tipo Hoag’’, explicó Burcin Mutlu-Pakdil, autora e investigadora en el Instituto de Astrofísica de la Universidad de Minnesota. Hasta el momento ninguna galaxia observada se parece a esta, por eso los investigadores tienen la oportunidad de aprender más sobre la evolución de las galaxias.Para realizar este hallazgo fue necesario visualizar la zona recogiendo distintas longitudes de onda procedentes de ahí. Gracias a esto pudieron detectar el anillo joven y azul de los objetos Hoag y el núcleo rojo y antiguo que poseen.Mediante esta investigación encontraron que ahí había algo más. Así filtraron la luz procedente del núcleo, ya que de otra forma habría sido imposible ver algo más allá de esa luz. De esta forma encontraron indicios de un anillo rojo, tenue y antiguo.son regiones donde las estrellas se forman gracias a la colisión del gas. ‘’Los diferentes colores de los anillos interno y externo sugieren que esta galaxia sufrió dos periodos de formación estelar diferentes’’, opina Mutlu-Pakdil.