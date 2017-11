HTC U11 life, el nuevo miembro de la familia de smartphones "U"

(Tomada de la Red)

Construido con el diseño y la innovación del galardonado U11, HTC anuncia HTC U11 life.Tal como su predecesor, el HTC U11 life está diseñado para reflejar tu estilo – lo que te mueve, tu pasión, creatividad e individualidad – en resumen, HTC U11 life ofrece características con la calidad de un flagship pero a un precio accesible. Y se encontrará disponible para México hasta Diciembre.HTC U11 life brinda las mejores innovaciones de HTC U11:• Edge Sense: la siguiente dimensión de interacción touch que te permite interactuar con tu U11 life con sólo un squeeze para realizar las acciones más comunes en tu Smartphone.• Cámaras Increíbles: la cámara principal de U11 life de 16MP cuenta con la función de Detección de Autofocus (PDAF) y HDR Boost que permite lograr fotos más rápidas y nítidas. Mientras que la cámara frontal, también de16MP, incluye la tecnología Ultra Pixel que permite mejor sensibilidad a la luz para lograr selfies impresionantes aun en condiciones de poca luz.• Audífonos con Tecnología HTC USonic incluidos: la experiencia más personal en audio en un Smartphone que permite adaptarse a tus oídos, además de la función de Cancelación de Ruido (Active Noise Cancellation).• Programa SOS ofrece cambio de equipo en caso de pantalla rota o equipo mojado durante el primer año sin ningún costo para los usuarios.Edge Sense• HTC U11 life cuenta con la aclamada e innovadora tecnología Edge Sense que permite, con un simple squeeze, activar funciones como abrir la cámara, tomar fotos, abrir tu asistente de voz, abrir aplicaciones y mucho más.• Con Edge Sense no sólo puedes tomar fotos, también puedes abrir tu aplicación favorita como Google Maps, música, tus redes sociales y además usar el squeeze para habilitar casi todas las funciones dentro de las apps.• Además puedes usar el Squeeze de Edge Sense para entrar a tu asistente de Google. Puedes buscar un restaurant, ordenar una pizza y más. No es necesario decir “OK Google”, sólo dale un squeeze yrealiza tu pregunta para tener resultados casi instantáneos.HTC USonic• Con la misma experiencia del flagship HTC U11, HTC Usonic brinda la función de Active Noise Cancellation, Audio Certificado de Alta Resolución con calidad de 24bits y la habilidad de adaptar el audio a tus capacidades auditivas únicas.• Los audífonos HTC USonic realizan un scanner de tu oído interno con su tecnología avanzada parecida a un sonar que configura y adapta un perfil de sonido de acuerdo a tu capacidad única de audición.• HTC USonic incorpora la tecnología Active Noise Cancellation, que reduce el ruido y distracciones alrededor tuyo para que puedas permanecer inmerso en tu música, videos o juegos. Active Noise Cancellation trabaja de forma automática y constantemente monitorea los niveles de ruido ambental y se ajusta rápidamente a nuevos ruidos o interrupciones.Cámaras Impresionantes• La cámara principal de 16MP del Nuevo HTC U11 life incluye la capacidad de Phase Detection Autofocus (PDAF) para una mayor velocidad de enfoque y reducción de blur; así como HDR Boost que permite un mayor rango de exposición dinámica.• HDR Boost, presentado en el HTC U11, brinda todos los beneficios del HDR pero con una mayor velocidad, además de fotos másbalanceadas por medio de la multiples tomas que nivelan las sombras en tomas obscuras y la luz en tomas iluminadas a una gran velocidad. HTC U11 life también incluye captura de video en 4K y tecnología de Reduccion Temporal de Ruido para lograr videos más fluidos y claros.• La cámara frontal de 16MP combina detalles alta resolución y la sensibilidad a la luz de la tecnología Ultra Pixel de HTC para lograr selfies más brillantes de día o de noche. También posee el mismo poder de HDR Boost y la reducción de ruido de la cámara principal .• El HTC U11 life tiene en su interior el poder de la plataforma móvil de Qualcomm Snapdragon 630 que te brinda el rendimiento que esperas de un procesador para equipos de gama alta: gráficos claros como el cristal, transmisión continua de películas HD, alta velocidad inalámbrica y larga duración de batería.• Comparado con HTC, HTC U11 life logra cerca de 2 horas más de reproducción de video, 20 horas más de música en speaker, 14 horas más de música con audífonos y cerca de 2 horas más de navegación via Wi-Fi1• HTC U11 Life tiene precargado Android 7.1 Nougat con la versión más reciente experiencia HTC Sense lo que lo hace fresco y familiar al mismo tiempo. La actualización a Android 8.0 Oreo estará disponible en muy poco tiempoFuente: WebAdictos