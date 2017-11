La evolución de WhatsApp

(SUN)

La aplicación que comenzó en 2009 es hoy una de las más usadas en el mundo. Según la empresa, su app es utilizada por "más de mil millones de personas en más de 180 países". Pero ¿siempre fue como la conocemos hoy?



La respuesta es no. La manera en la que WhatsApp ha evolucionado es llamativa, pues en sus inicios no era para nada lo que hoy conocemos. Aquí te presentamos un breve recorrido por las evoluciones más significativas de la app.



En un primer momento la interfaz de la aplicación era mucho menos gráfica de lo que es ahora y sólo estaba disponible para Iphone. Pero esa no es la novedad, lo interesante es que sus fundadores, Jan Koum y Brian Acton, no crearon una aplicación para enviar y recibir mensajes, sino para ver el estado de las personas, es decir, si estabas disponible, ocupado, en la escuela, etcétera.



Esta versión pereció rápidamente, pues casi en seguida se le incorporó la función para, ahora sí, intercambiar mensajes.



En 2010 la aplicación llegó para Android y para 2011 WhatsApp ya era una aplicación consolidada, pues fue una de las más descargadas para Iphone. En 2012 los cambios que se realizaron fueron básicamente en términos gráficos.



2014 fue un año relevante para los fundadores de la aplicación, pues Facebook compró WhatsApp, esto levantó las dudas de los usuarios sobre si WhatsApp sería capaz de mantener su independencia. Respecto a las funciones, lo novedoso de este año fue el doble check, pues los programadores decidieron incorporar la famosa "doble palomita azul" que desde entonces hace sufrir a muchos.



Ahora, como sabes, podemos usar WhatsApp en el PC; sin embargo, no fue sino hasta 2015 cuando esta función estuvo disponible. En este año también se le incorporó la función que ahora te permite buscar palabras clave en una conversación sin necesidad de tener que leerla toda.



La seguridad se volvió prioridad en 2016, ya que fue en este año que la app introdujo el cifrado que, según la empresa, garantiza la privacidad de tus mensajes.



Además, enviar archivos a través de la aplicación se volvió posible, también se le añadieron las funciones de video llamada y el cambio de tipografía.



En lo que va del año WhatsApp ha añadido varias funciones, sin duda una de las más notables es la que te permite compartir un estado con tus contactos.



Y por supuesto, no podemos olvidar lo más reciente sobre la app, pues ya te permite eliminar mensajes que enviaste por error.



La historia de la aplicación no es corta y comenzó seguramente antes de lo que imaginabas. Muchas de las funciones que se le han incorporado, sin duda han logrado mejorar el servicio, mientras que otras sólo lo han hecho más agradable a la vista. Pero sin duda, la manera en que ha evolucionado es notable.