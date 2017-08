Las noticias de ciencia más relevantes de julio de 2017

(Tomada de la Red)

El séptimo mes del año nos ha colocado los pies sobre la tierra en materia de astronomía, de la manera más abrupta. La confirmación de que Marte es más inhabitable de lo que se pensaba, y la noticia de que no es posible la vida en los siete planetas terrestres que orbitan la estrella Trappist-1 han sentado como una jarra de agua fría a los científicos, dado que la aventura de encontrar lugares con posibilidad de vida es uno de los siguientes retos alcanzables de los astrónomos.No obstante, la actualidad de las estrellas también ha traído buenas noticias, y en un entorno mucho más cercano: nuestro propio sistema solar; debido a que apenas tienen olas, los lagos de Titán son un lugar bastante aceptable para realizar un posible aterrizaje, y es que las lunas, como esta de Saturno, son firmes candidatos en los que encontrar rastros de vida, indica Muy Interesante Pero basta con mirar a nuestro propio satélite para maravillarnos. En julio, además, hemos descubierto que la Luna contiene mucha agua, que se encuentra en antiguos depósitos de magma de su interior y que podría haber sido transportada por el impacto de asteroides antes de que la Luna se solidificase por completo.Además, en julio hemos disfrutado con otras noticias fascinantes sobre nuestro universo, como el hallazgo de una de las galaxias más brillantes, o la estrella más pequeña del universo conocido, situada a 600 años luz de la Tierra.Y sobre cómo funciona nuestro universo, también a escala infinitesimal, sabemos más sobre partículas con propiedades que parecen de ciencia ficicón. Como los fermiones de Majorana, cuya existencia se ha confirmado este mes, y que son, al mismo tiempo, materia y antimateria. Ha sido bautizada como la partícula del ángel.Un desprendimiento catastrófico en la AntártidaMientras conocemos más acerca del cosmos, cerca, en nuestro propio planeta, lamentamos acontecimientos que podrían tener graves consecuencias para el sostenimiento de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. En julio tuvo lugar el desprendimiento de un enorme bloque de hielo de la Antártida, de un billón de toneladas de peso. Su extensión, de 6.000 kilómetros cuadrados, es la equivalente a la comunidad de Cantabria, o a 10 ciudades como Madrid.Se encontraba "pendiendo de un hilo" desde hacía meses, y los científicos temían su desprendimiento, que llevaba esperándose durante semanas. Finalmente ocurrió entre el lunes 10 de julio y el miércoles 12 de julio de 2017.Si bien este desprendimiento es un acontecimiento natural y a priori, no tendrá graves consecuencias inmediatas en el entorno natural ni en el ecosistema marino, hace que reflexionemos acerca de la importante reducción de la capa de hielo de la Antártida, debido a las altas temperaturas del planeta, y que se prevé que siga acentuándose. Las consecuencias del cambio climático, con un claro factor humano implicado, están cambiando el ecosistema de la Antártida.Durante el mes de julio hemos comprobado que la naturaleza es apasionante y aterradora, tanto fuera de nuestro planeta como sobre él. Pero también el interior de nuestro cuerpo alberga fenómenos que todavía no comprendemos. Aunque, afortunadamente, la ciencia cada vez está más cerca de desentrañar estos misterios.En julio hemos descubierto que la mayor parte del genoma humano es 'ADN basura'. Además, podemos decir que, en cierta manera, beber café alarga la vida, o así ha sugerido en este periodo un estudio de Annals of Internal Medicine, que identifica un vínculo entre la ingesta diaria de café y la reducción del riesgo de muerte.Nuevos hitos relacionados con la medicina prometen mejorar y alargar la vida de millones de personas. Un nanosensor que mide nuestro estado de salud nos ha sorprendido este mes de julio; además, el desarrollo de un fármaco capaz de devolver la memoria a pacientes que han sufrido una lesión cerebral y la edición, por primera vez, de genes de embriones humanos.