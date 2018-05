Tesla quiere lanzar su propio "Uber" con una revolucionaria propuesta

(Tomada de la Red)

El futuro de los vehículos autónomos probablemente sea uno de los rubros que más de que hablar en los próximos años. Tesla, compañía pionera en su fabricación, no solo ha pensado los vehículos, sino cómo estarán insertos en las ciudades.Elon Musk estaba presentando las cifras de Tesla cuando se refirió a una interesante propuesta: lanzar red de autos autónomos compartidos. Sí, al estilo Uber, pero solo con vehículos autónomos y posiblemente con alguna otra novedad, puesto que no requerirá intervención humana.A Musk le agrada la idea de compartir los vehículos entre pasajeros, por lo que mencionó que estaría dispuesto a crear una plataforma para ello. Así lo rescató Techcrunch:Estaría disponible para cualquiera que quiera ocuparlo mientras no lo estés usando. Esto es lo más obvio que va a suceder. Creo que estamos realmente bien posicionados en esto, indica Informe21 Bajo esta premisa, los autos se utilizarían al 100% y podrían contribuir a reducir el atochamiento de las carreteras. La red de vehículos autónomos compartidos aún es algo que está en pañales, principalmente porque todavía falta adecuarse socialmente a los vehículos sin conductores.No obstante, Musk dijo que los autos que Tesla está produciendo actualmente son capaces de tener autonomía y que con el el Model Y, que entrará en producción en 2020, se generará una “revolución en la fabricación”.Todo esto, podría tener como resultado, el lanzamiento de la red en 2023; analistas y prensa especulan que hay más de un 50% de posibilidades de que ocurra para ese año.