Google prepara una nueva plataforma para "juegos sociales"

(Tomada de la Red)

No se trata de esos salones llenos de grandes máquinas con videojuegos que tanta diversión nos iversión nos dieron hace dos décadas o másdieron hace dos décadas o más. No, se trata de Arcade, una empresa dentro de otra empresa que estará enfocada en "juegos móviles y sociales para jugar entre amigos".En Arcade los usuarios se podrán crear sus cuentas con su número de teléfono y al parecer no habrá ningún tipo de integración con otras redes sociales. Los escasos detalles al respecto, publicados en Bloomberg, dicen que la primera aplicación podría ser algo parecido a una trivia y estará disponible este mismo año.Detrás de esta nueva compañía está un muchacho de apenas 21 años llamado Michael Sayman, que antes de llegar a Google no salió del colegio o estuvo años perdido sin saber qué hacer con su vida, sino que trabajó como ingeniero en Facebook, indica Informe21 Por ahora no hay muchos detalles sobre Arcade y cómo va a funcionar pero lo que sí se sabe es que es parte de Area 120, una iniciativa experimental de Google que permite que "equipos pequeños puedan construir rápidamente nuevos productos", aún cuando muchas de las ideas ahí creadas podrían nunca ver la luz.