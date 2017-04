Facebook presenta News Integrity Initiative

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La red social Facebook presentó este lunes el News Integrity Initiative, un consorcio global enfocado en ayudar a las personas a realizar juicios informados sobre las noticias que leen y comparten en Internet.



El consorcio, que será administrado por la Escuela de Periodismo de The City University of New York (CUNY), financiará investigaciones y proyectos para estimular el conocimiento sobre las noticias, ayudar a discernir información verosímil y aumentar la confianza en el periodismo.



A continuación compartimos más informaciones sobre la iniciativa.



Entre los fundadores se incluyen a Facebook, Craig Newmark Philanthropic Fund, Ford Foundation, John S. and James L. Knight Foundation, Tow Foundation, AppNexus, Mozilla y Betaworks.



Este grupo de líderes de la industria de tecnología, lanzaron este lunes un fondo de 14 millones de dólares para apoyar la News Integrity Initiative.



“El anuncio de hoy envía una fuerte señal de que el conocimiento sobre las noticias es importante. No podemos mejorar apenas la producción de noticias. Tenemos que capacitarnos más también nosotros para convertirnos en usuarios de medios mejores y más activos, como consumidores y creadores”, dijo Dan Gillmor, profesor de la Escuela de Periodismo y Comunicación Walter Cronkite, en la Arizona State University, donde surgió la idea de crear el consorcio.



“Como parte del Proyecto de Periodismo de Facebook, queremos dar a las personas las herramientas necesarias para poder discernir sobre la información que ven online”, dijo Campbell Brown, Directora de Alianzas de Noticias de Facebook.



“Mejorar el conocimiento sobre las noticias es una preocupación global y este grupo diverso creado por la CUNY reúne a expertos de todo el mundo para trabajar en la construcción de comunidades más informadas”.



Entre los primeros participantes que contribuirán a las conversaciones, realizarán eventos alrededor del mundo e identificarán proyectos e investigaciones a financiar figuran:



Arizona State University, Estados Unidos

Center for Community and Ethnic Media em la Escuela de Periodismo de la CUNY, Estados Unidos

Constructive Institute en la Aarhus University, Dinamarca

Edelman, basada en Estados Unidos

European Journalism Centre, Holanda

Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, basada en Colombia

Hamburg Media School, Alemania

Hans-Bredow-Institut, Alemania

The Ida B. Wells Society, Estados Unidos

International Center for Journalists, basado en Estados Unidos

News Literacy Project, basado en Estados Unidos

Polis, London School of Economics, Gran Bretaña

Ecole de Journalisme de Sciences Po (Sciences Po Journalism School), Francia

The Society of Publishers in Asia, basada en Hong Kong

Trust Project, basado en Estados Unidos

Walkley Foundation, Australia

Weber Shandwick, basada en Estados Unidos

El fundador de Wikipedia Jimmy Wales

División para la Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), basada en Francia.



El financiamiento para la News Integrity Initiative será administrado a través de CUNY Graduate School of Journalism Foundation, Inc., una organización sin fines lucrativos cuya mission es apoyar a la Escuela de Periodismo de la CUNY.