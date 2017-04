Autismo. Tratamientos caros e información escasa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En México se estima que uno de cada 115 niños tiene autismo y cada año se diagnostican 6 mil 200 nuevos casos. Se calcula que la prevalencia es mayor que la del cáncer, diabetes y sida pediátrico juntos.



Especialistas consultados por EL UNIVERSAL consideran que en la Ciudad de México habitan por lo menos 60 mil niños, de los cuales, 10 mil padecen en grado severo este trastorno.



César Reynoso Flores, neuropediatra del Centro Neurológico ABC y director de la Clínica de Trastornos de Comunicación y Autismo, afirma que a pesar de que en México existen instituciones que atienden a personas con este padecimiento, éstas no son suficientes o resultan incosteables para la mayoría de la población mexicana.



“El autismo es un problema de salud pública, hay muchos niños con autismo y los lugares donde se atiende de forma pública esta enfermedad son muy pocos. Si cuentas estos lugares, no creo que llegamos a los mil. Tenemos un déficit de lugares de atención gravísimo. Y las instituciones que están dedicadas al autismo pues son esfuerzos muy importantes y muy buenos, pero la mayoría son privados y la mayoría de las personas en México no acceden a esos servicios” aseguró el especialista.



Reynoso explica que es un problema de la función cerebral de origen genético, una dificultad de las habilidades cerebrales y que resulta importante desmitificar que sea producto de una mala crianza o hasta un castigo consecuencia por alguna acción de los padres, “los papás que tiene hijos con autismo muchas veces son discriminados, en las escuelas no los aceptan, no los atienden igual, la gente los juzga, entonces hay que dar mucha información, hay que explicar y que sepan que el autismo ayuda a que los otros niños sean más tolerantes, a ser una sociedad que acepte la diversidad, porque a fin de cuentas el autismo es eso, es diversidad en la habilidad cognitiva, no es que estén enfermos, es que las habilidades cognitivas de estos niños funcionan de otra manera y, entonces, hay que saber como funcionan para ayudarles, entenderlos y facilitarles la vida”.



Destacó que el costo aproximado del tratamiento por paciente puede llegar hasta los 50 mil pesos anuales.



María del Carmen Marroquín Segura, presidenta y directora de la Clínica Mexicana del Autismo y Alteraciones del Desarrollo, destaca que el mayor reto a vencer para la sociedad mexicana respecto a este problema es “que realmente haya una concienciación de lo que es el trastorno y se puedan dejar de lado tantos prejuicios para que la sociedad sea responsable y partícipe de esta inclusión, primeramente, en el hogar.



“La oportunidad que como padres damos a estos chicos para participar en todas las actividades de acuerdo a sus fortalezas y debilidades, es importante que los niños con autismo reciban educación, si es que el perfil debido a fortalezas y debilidades del paciente lo permite y, obviamente en los jóvenes, la inclusión laboral”.



Los dos especialistas coinciden en la importancia de la detección temprana, así como de fortalecer el vínculo familiar, informarse continuamente de fuentes especializadas sobre desarrollo infantil, no automedicar y acercarse a especialistas para un adecuado tratamiento que realmente pueda ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente.