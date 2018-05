Científicos obtienen estructuras embrionarias sin pasar por la fecundación

(Tomada de la Red)

Un grupo de científicos creó "estructuras embrionarias" próximas a un embrión en sus inicios, a partir de células madre de ratón, sin recurrir a la fecundación, según publicó el miércoles la revista científica Nature.Los investigadores, que desarrollaron "por primera vez" en laboratorio in vitro estas estructuras parecidas a embriones naturales en su origen, esperan que este trabajo ayudará a entender cómo se forma la placenta y cómo el embrión se implanta en la mucosa del útero.Cuando son transferidas in utero, las esferas celulares, obtenidas a partir de dos tipos de célula madre de roedor, activan mecanismos de adaptación parecidos a los observados durante la implantación en la pared uterina, indica Informe21 Aunque estas estructuras embrionarias precoces no evolucionaron hasta el estado de embriones maduros, sirvieron a los investigadores como modelo de estudio del desarrollo del embrión en sus inicios, una etapa todavía poco conocida.Pocos días después de la fecundación, el óvulo de mamífero se desarrolla normalmente en blastocisto, que corresponde al embrión en las primeras etapas de su desarrollo.Se trata entonces de una estructura esférica compuesta de una capa de células externas (la futura placenta) que envuelve una cavidad llena de líquido que contiene una masa de células embrionarias."Es la primera vez que los científicos han podido clarificar los mecanismos moleculares de la implantación (en el útero) y estos resultados podrían ayudar a entender mejor ciertos aspectos de la infertilidad y a mejorar los resultados de la reproducción asistida", estima el doctor Dusko Ilic del King’s College London.El fracaso del desarrollo del embrión sería debido a la ausencia de un tercer tipo de células "que tiene un papel esencial en la estructuración del embrión (...) y que está mal producido por las células madre embrionarias", precisa otro especialista, el profesor Robin Lovell-Badge, según el Science Media Centre (SMC).Obtener resultados comparables con células humanas "sigue siendo un gran desafío" para los investigadores que querrían crear embriones humanos de esta manera, según el doctor Harry Leith del MRC London Institute of Medical Sciences.