eBay, Amazon y Google Maps dejan solo al Apple Watch

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Varias aplicaciones de firmas como eBay, Google o Amazon, retiraron su compatibilidad con el Apple Watch en las últimas semanas sin previo aviso.



"Hemos retirado el soporte para el Apple Watch de nuestra versión más reciente de iOS pero esperamos ofrecerlo de nuevo en el futuro", indicó un portavoz de Google al portal "The Verge".



La retirada de estas apps llega en una baja en las ganancias del smartwatch: ya que el último dato conocido sobre las ventas del Apple Watch es del tercer trimestre del año pasado, cuando se vendieron 3.6 millones de relojes inteligentes, menos de la mitad que en el mismo periodo del año anterior.



"Los relojes inteligentes no tienen un uso claro y tienden a ofrecer funciones muy similares a las de un smartphone, pese a que su precio no lo refleje", indicó al diario "El País", Jitesh Ubrani, analista especializado en el mercado de wearables.



Cabe recordar también, que tanto Twitter e Instagram llevan sin adaptar su interfaz para el Apple Watch casi desde el principio, mientras que otras apps como WhatsApp, tienen un servicio a medias, ya que la app de mensajería permite responder conversaciones, pero no iniciarlas.



Al parecer, la falta de una respuesta o explicación por parte de estas compañías parece peculiar, aunque es probable que la eliminación de las apps se deba a que los usuarios simplemente no estaban usándolas.