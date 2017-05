Investigadora de UNAM gana beca internacional en genética

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lorena Aguilar Arnal, del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBO) de la UNAM, obtuvo una de las becas de investigación Research Grant Awardees 2017 (Young Investigator and Program Grants).



Estas subvenciones son otorgadas por la International Human Frontier Science Program Organization (HFSPO), organismo dedicado a financiar proyectos científicos con potencial de desarrollo en el orbe, con sede en Estrasburgo, Francia.



Los 30 equipos ganadores de las becas transitaron por un riguroso proceso de selección que duró un año, en una competencia en la que participaron mil 73 cartas de intención presentadas por científicos, con sus laboratorios ubicados en más de 60 países, uno de ellos México.



“Los evaluadores exigían que el proyecto tuviera carácter internacional, que fuera presentado entre dos países, y mejor aún si se hallaban en diferentes continentes, en este caso América y Europa. Otro requisito era que la investigación fuera multidisciplinaria, por lo que ambos laboratorios deberían tener antecedentes científicos diferentes, y así fue”, comentó Aguilar Arnal.



“Al conceder esta beca a México, la HFSPO sustenta la idea de globalidad, también reconoce la trayectoria del investigador y la importancia del proyecto”, dijo la también egresada de la Universidad de Barcelona.



El financiamiento será por tres años y fue concedido por la investigación sobre epigenética denominada Chromatin dynamics and nuclear Metabolism: an intimate interplay uncovered by non-linear optics, que la universitaria realiza en colaboración con Chiara Stringari, del Laboratorio de Óptica y Biociencias de la Ecole Polytechnique, de Francia.



Investigación



La investigación de Lorena Aguilar está orientada a comprender mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica a través de la interacción con factores ambientales, y en particular con el metabolismo celular.



“El trabajo se enfoca en cómo el metabolismo celular regula los mecanismos epigenéticos a nivel local, es decir, de microambientes celulares. En Francia tienen técnicas avanzadas de óptica lineal, que se basan en microscopía de fluorescencia de vida media, que permiten ver metabolitos autofluorescentes y localizarlos dentro de las células, con nivel de resolución de pixel; por eso trabajo en colaboración con Chiara Stringari”, explicó.



Lo que obtendremos, prosiguió, son cuestiones básicas que se preguntan desde hace tiempo en la ciencia, pero a largo plazo podrían dar pie a mejorar las técnicas de reprogramación celular y favorecer los trabajos de células madre (formación de tejidos a partir de esas células).



Trayectoria



Originaria de Huesca, España, Lorena Aguilar Arnal cursó sus estudios de licenciatura en bioquímica en la Universidad de Navarra. Fue becaria del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid y del Instituto de Biología Molecular de Barcelona.



Realizó una estancia en el laboratorio de Paolo Sassone-Corsi, en la Universidad de California, especializado en el estudio de los ritmos circadianos, que proveen el marco ideal para el análisis de las interacciones entre fisiología, metabolismo y mecanismos de la expresión génica.



Sus trabajos han sido publicados en revistas como Nature Structural Molecular Biology, Nature, Current Opinion in Cell Biology y PNAS.