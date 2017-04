¿Por qué no debes usar tu celular durante un vuelo?

(Tomada de la Red)

Si has tomado un vuelo últimamente probablemente tuviste acceso a Wi-Fi – lo que significa que probablemente estuviste en Facebook, contestaste correos del trabajo y te pusiste al corriente de todos los Trending Topics en Twitter.



Pero nunca te has preguntado por qué, a pesar de las impresionantes mejorías en la tecnología dentro de los aviones, aún debes apagar tu celular o tenerlo en modo avión.



La hipótesis ha sido desde hace mucho tiempo que las frecuencias móviles podrían interferir con los sistemas del avión, causando mal funcionamiento hasta el punto de que el avión se llegue a estrellar.



Mientras que esto puede ser un poco exagerado, las señales telefónica pueden – y lo hacen – interferir con la frecuencia de radio. No sucede a menudo y cuando pasa, es breve.



Aún así, cuando los pilotos y controladores de tráfico aéreo están intentando comunicar información vital, incluso medio segundo de confusión llega a ser muy riesgoso.



Sin embargo, puede haber una escapatoria, si las aerolíneas deciden permitirlo. ¿Ese increíble Wi-Fi del que acabamos de hablar? Se puede utilizar para hacer llamadas, también.



La mayoría de las aerolíneas han prohibido la práctica, no debido a problemas de señal o interferencia, sino debido a problemas de cortesía humana común: Nadie quiere sentarse junto a alguien que pasa tres horas de vuelo hablando en voz alta con alguien en Skype.



Así que mientras que puede ser técnicamente posible, probablemente no realizarás una llamada telefónica desde tu asiento en algún momento cercano.