Hackean app de New York Post; envían texto "Heil presidente"

NUEVA YORK, EU(AP)

La aplicación de New York Post fue manipulada por hackers y envió notificaciones de alerta a los usuarios que incluyeron el mensaje "Heil presidente Donald Trump".El Post se disculpó el sábado por la noche, poco después de que su app enviara una serie de alertas en la jornada, cuando se celebró el Día de las Bromas de Abril.El diario neoyorquino explicó: "Nuestro sistema de notificación de alertas fue intervenido esta tarde. Estamos trabajando para resolver el problema".Los mensajes parecían dirigidos a atacar a Trump. Un mensaje decía: "Abre tu corazón a aquellos a los que no entiendes y escucha a todos a los que temes y desprecias".Incluso las alertas incluyeron letras de la canción de Nirvana "Come As You Are": "Take your time, hurry up, the choice is yours, but don't be late..." (Tómate tu tiempo o date prisa, la elección es tuya, pero no llegues tarde...").El Post es propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch, quien es amigo de Trump.