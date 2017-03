¿Cómo funciona el nuevo algoritmo de Facebook?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La plataforma Facebook actualiza su algoritmo de presentación en el “news feed”, por lo que ahora la prioridad de las noticias ya no recaerá en la cantidad de "Me Gusta” en una publicación, a un año de haber lanzado “reacciones” dentro de su plataforma.



¿Cómo funciona?



El nuevo algoritmo dará prioridad a las noticias con más reacciones y así determinará la posición de cada post en el feed de actualizaciones, es decir, recibirá la misma atención un post donde abundan los "me encanta" (corazones) frente a otro donde hay más "me enoja" (rostro enfadado).



Es así que de acuerdo con el portal Business Insider, Facebook no considerará si la reacción que ha pulsado el usuario es positiva o negativa, sino que valorará todas las emociones por igual a la hora de considerarlas para el posicionamiento de los artículos.



Asimismo, Facebook consideró que un usuario necesita más tiempo para dejar una reacción en un post, ya que el proceso requiere que mantenga presionado el botón “Me Gusta” en su smartphone para que se despliegue el menú o se coloque sobre él en el escritorio y, a continuación, elija el icono apropiado.



Ahora, los usuarios pueden ser más cautelosos al momento de “reaccionar” sobre algo, y un aumento en este tipo de historias puede inducir al factor "creepy" asociado históricamente con el Newsfeed de Facebook.



Igualmente, los usuarios actualmente se sienten más cómodos con estos filtros implementados por Facebook para indicar su sentir acerca de un tema, lo ayuda a aumentar el compromiso del usuario.



Desde el perfil de los anunciantes, estos podrían obtener una ganancia económica a partir de “reacciones”, ya que si bien Facebook no indicó si pueden orientar a los usuarios en función de lo que reaccionan.



Esto debido a que para un anunciante, el proporcionar una visión más profunda de la respuesta emocional de un usuario por parte de Facebook es mucho más valioso que casual, lo que brinda a éste un cambio potencial de generar ganancias.



Asimismo, Facebook podría tener en mente aprovechar las emociones, considerando a éstas como datos que los usuarios ofrecen de manera gratuita para utilizarlos como herramienta para construir nuevos productos y dirigir a sus usuarios a cierta publicidad.



De ser así, si un usuario pereciera estar de buen humor, la plataforma podrá deducir que es más probable que haga clic en un anuncio y adquiera algún producto.



Otro motivo para llevar a cabo el cambio, es que las reacciones de Facebook son un gran éxito, ya que se han utilizado un total de 300 millones de veces desde su lanzamiento el año pasado.



El icono más popular de todos después de “Me Gusta” es "Me Encanta", que constituye más de la mitad de todas las reacciones.



El cambio de algoritmo cambiará el trabajo de los Community Managers, que ahora tendrán que buscar más la reacción de los miembros de la comunidad que los “me gusta”.