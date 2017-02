AT&T evalúa aplicar en México conectividad por líneas eléctricas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

AT&T está en búsqueda de zonas en Estados Unidos para llevar a cabo pruebas de su proyecto AirGig, que utiliza la red eléctrica para ofrecer conectividad y analiza aplicarlo en México.



“Estamos viendo localidades en México para hacer pruebas, no podemos anunciarlo pronto, pero estamos viendo”, dijo John Donovan, director de Estrategia de AT&T, durante el evento Innovation Summit.



En EU, la firma avanza en la negociación con proveedores de servicios públicos para poner a prueba al menos dos lugares para finales de 2017. Una de las localidades será en ese país, y el resto se determinará en los próximos meses, detalló AT&T.



Donovan comentó que “las pruebas van a correr en el otoño. En México no hemos anunciado las localidades todavía, estamos buscando en Estados Unidos, buscando en México, y el próximo mes anunciaremos localidades”.



Explicó que todas las acciones que se implementan en Estados Unidos, también se hacen en México.



“Algunas cosas, de hecho, las hacemos antes en México, y otras las hacemos aquí [EU] y las llevamos allá”.



La decisión de llevar a cabo acciones antes en el país es porque determinaron que “México era el mejor lugar para hacer la implementación y luego la trajimos a Estados Unidos”.



Meta de virtualización



Mientras que en Estados Unidos la empresa tiene una meta de virtualizar 75% de sus redes para 2020, con el objetivo de atender el creciente tráfico de datos que demandan los clientes, México no forma parte de este objetivo.



Sin embargo, indicó que en el país cuenta con plataformas virtualizadas para el procesamiento del tráfico de datos.



“Desde hace varios años previmos a nivel global que la necesidad de capacidad crecería y desde 2013 hemos sido pioneros en el despliegue de esta tecnología en EU. México no será la excepción y continuaremos virtualizando nuestras plataformas de acuerdo con el plan técnico de expansión”, señaló la compañía.



Estrategia de inclusión



Charlene Lake, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Sustentabilidad de AT&T, dijo que su estrategia de inclusión y diversidad es a largo plazo.



Respecto al impacto de las medidas de Donald Trump relacionadas con políticas como la construcción de un muro fronterizo y no permitir la entrada de refugiados, Lake mencionó que “es una situación difícil, nosotros estamos comprometidos con nuestros empleados y estamos ferozmente apasionados por la inclusión y la diversidad que hemos tenido por décadas”.



Además, la funcionaria explicó que tienen redes de empleados, no sólo grupos de afinidad por cultura o raza, también por intereses, “por ejemplo, tenemos un grupo de mujeres interesadas en las finanzas”.



Por ello, recomienda a otras empresas apoyar el desarrollo de grupos afines que promueven la diversidad.