Google Maps eliminó su contador de calorías a una semana de su lanzamiento

(Tomada de la Red)

Pero no a todo el mundo le gusta que le recuerden -aunque sea con el simpático icono de un pastelito- que sus rutinas de transporte no son siempre las más saludables.Esta y otras controversias obligaron a Google a eliminar una recién instalada función en Maps, su aplicación de mapas, que permitía contar las calorías quemadas al caminar hasta el destino deseado.Se trataba de una opción experimental que estaba disponible desde hacía apenas una semana en algunos dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple y señalaba el número las calorías junto a la ruta seleccionada y su equivalencia en cupcakes: 110 calorías por pastelito.El gigante tecnológico aseguró este martes que eliminaría por completo el contador de calorías debido a los “fuertes comentarios” que recibió por parte de algunos de sus usuarios.Las redes sociales se llenaron de comentarios que lo tachaban de “vergonzoso”, presuntuoso e incluso lo acusaban de fomentar desórdenes alimenticios.“Acabo de darme cuenta de que Google Maps te dice el número de cupcakes que quemas al caminar. No creo que quiera saber esto, especialmente después de haber hecho ejercicio”, escribió en Twitter la periodista Sandhya Kambhampati.Por su parte, la periodista tecnológica Taylor Lorenz expresó a través de esa misma red social que la función de Maps podía ser “extremadamente perjudicial” para personas con trastornos alimenticios y, en general, bastante “avergonzante”.También criticó que la opción no pudiera desactivarse, agregando que “las estimaciones calóricas no tienen en cuenta nada sobre ti o tu salud, por lo que son tremendamente imprecisas”.Con información de ELDÍA.COM.DO