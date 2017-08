¿Hemos descubierto nuestra primera exoluna?

(Tomada de la Red)

En nuestro sistema solar hay centenares de lunas de diversos tamaños y características. Las hemos visto, e incluso hemos enviado naves a algunas de ellas. Pero fuera de él no conocemos ni una. O no conocíamos, porque un equipo de investigadores del departamento de Astronomía de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) ha anunciado la detección de un posible astro que orbitaría el exoplaneta Kepler-1625b (situado a 4.000 años luz de la Tierra). Podría ser la primera exoluna vista por los ojos del ser humano. Su nombre, Kepler-1625b I.El hallazgo ha despertado gran interés entre los científicos, ya que las lunas representan una gran fuente de información sobre el universo. Dan pistas sobre los mecanismos que forman los planetas y los sistemas planetarios como el nuestro, y las características de algunas de ellas –atmósferas, fuentes internas de calor, presencia de agua…– las han convertido en candidatas a ser los primeros lugares del universo en los que encontremos formas de vida.Las lunas son candidatas a ser los primeros lugares del universo en los que encontremos formas de vida, indica Muy Interesante ¿Exoluna o no?La observación ha sido realizada por un equipo dirigido por el astrónomo británico David Kipping, principal investigador de la iniciativa HEK (Hunt for Exomoons with Kepler), un proyecto que rastrea la presencia de exolunas con la ayuda del telescopio espacial Kepler de la NASA. HEK arrancó en 2011, pero hasta ahora no había encontrado indicios de presas astronómicas.En los últimos tiempos, Kipping y sus colaboradores se han centrado en 284 exoplanetas de los que sospechaban que podrían tener exolunas orbitándolos. Para afinar más el tiro (hay que tener en cuenta que se han descubierto ya más de 2.500 planetas fuera del sistema solar), eligieron candidatos con tamaños comprendidos entre el de la Tierra y el de Júpiter, y situados a una distancia de su estrella de entre 15 y 150 millones de kilómetros.Pero ¿cómo han llegado a la conclusión de que el cuerpo que han llamado Kepler-1625b I es una luna del tamaño de Neptuno que da vueltas alrededor de un planeta tan grande como Júpiter? Para encontrar exoplanetas, los astrónomos buscan pequeñas disminuciones temporales del brillo aparente de una estrella que indican que hay un planeta en tránsito a su alrededor.Lo mismo se hace para detectar exolunas, aunque la dificultad resulta mucho mayor, por varias razones. Para empezar, los planetas, además de ser más pequeños que sus estrellas, no emiten luz, la reflejan, por lo que su brillo es mucho menor. Y por otro lado, la pequeñez de las lunas viene a complicar aún más la tarea. Para los observadores es muy difícil distinguir la señal emitida por una luna de la proveniente de su planeta, y más si hablamos de sistemas situados a 4.000 años luz de distancia, como en el caso que nos ocupa.l Hubble tiene la última palabraKipping y sus colegas han confirmado que detectaron tres de esas alteraciones del brillo del exoplaneta Kepler-1625b. Las han atribuido a la presencia de una exoluna, que además de ser la primera encontrada, sería la más grande conocida.Sin embargo, mantienen la cautela, como buenos científicos. Está previsto que en octubre utilicen el telescopio espacial Hubble (mucho más preciso que el Kepler) para confirmar si nos encontramos ante nuestra primera exoluna.