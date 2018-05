Facebook anuncia que tendrá su propio "Tinder"

(GH)

Facebook ofrecerá su primer servicio de citas, dijo el martes el presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, lo que indica la entrada de la red social más grande del mundo en un mercado en crecimiento que ha hecho tambalear las acciones de los operadores de sitios de citas establecidos, informa Reuters Zuckerberg señaló que la nueva herramienta "no es sólo para citas", sino para construir "relaciones significativas a largo plazo".Zuckerberg también enfatizó que la característica fue construida teniendo en cuenta la privacidad y la seguridad desde el principio.La compañía ha estado bajo fuego recientemente por posiblemente no hacer esto con algunas de sus características en los últimos años.Zuckerberg también declaró que la función de citas no sugerirá amigos de los usuarios.Esto ya es lo que hacen otras aplicaciones de citas que dependen de los datos de Facebook, como Tinder.