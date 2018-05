Netflix y sus códigos secretos para encontrar películas

CIUDA DE MÉXICO(Agencias)

Encontrar películas en Netflix a veces es toda una odisea porque la plataforma suele poner las mismas cintas en las recomendaciones y buscar entre todo el catálogo puede llevarte hasta horas para que al final, tu elección no haya sido la mejor o la que querías.

Sin embargo, hay un secreto para que puedas hallar filmes ordenados por categorías, es decir, puedes encontrar "películas francesas", "de suspenso", "bélicas", por mencionar algunas, mucho más rápido.



Ojo, esto no quiere decir que encontrarás nuevas películas, son las mismas, pero el filtro del género y temática es mucho específico. Para esto, lo único que debes hacer es: poner la dirección URL www.netflix.com/browse/genre/###, los signos de gato (###) debes reemplazarlos por el código de la categoría, aquí te dejamos algunos para que la apliques la siguiente vez.



Clásicos 31574

Románticas clásicas 31273

Comedias clásicas 31694

Dramas clásicos 29809

Musicales clásicos 32392



Dramas 5763

Bélicos 11

Basados en libros 4961

Basados en hechos reales 3653

Biográficos 3179

Policiacos 6889

Políticos 6616

Para llorar 6384



Epopeyas 52858

Cine negro 7687

De mafiosos 31851

Homosexualidad 500

Misterios 9994

De época 12123

Sobre el mundo del espectáculo 5012

Sociales 3947



Comedia 6548

De culto 9434

Acción 43040

Nocturnas 1402

Políticas 2700

Musicales 13335

Parodias 4922

De enredos 9702



Romance 8883

Comedias románticas 5475

Dramas románticos 1255



Independientes románticas 9916

Favoritas románticas 502675

Sensuales 35800

Thrillers sensuales 972

Excéntricas 36103



Acción y aventuras 1365

Ciencia ficción y fantásticas de acción 1568

Acción y aventuras de espías 10702

Clásicas 46756

Policíacas 9584

Bélicas 2125



Psicópatas y asesinos en serie 8646

Aventuras 7442

Western 7700



Ciencia ficción o fantasía 1492

Con extraterrestres 3327

Sobre cómics y superhéroes 10118

Insectos 6895

De culto 4734

Fantásticas 9744

De monstruos 947

Aventuras de ciencia ficción 6926

Dramas de ciencia ficción 3916

Terror de ciencia ficción 1694



Infantiles

Historias de animales 5507

Familiares 783 / 51056

Disney 67673



Musicales 10271

TV infantil 27346

Películas para 0-2 años 6796

Películas para 2-4 años 6218

Películas para 5-7 años 5455

Películas para 8-10 años 561

Películas para 11-12 años 6962

Basadas en libros para niños 10056



Juveniles (series y películas)

Comedias juveniles 3519

Dramas juveniles 9299

Terror 52147

Series 60951



Terror 8711

Serie B 8195

Culto 10944

Comedias de terror 89585

Vampiros 75804

Zombis 75405

Hombres lobo 75930



Sobrenatural 42023

Historias satánicas 6998



Anime 7424

Acción anime 2563

Comedias 9302

Dramas 452

Fantásticas 11146

Largometrajes 3063

Animes de terror 10695

Ciencia ficción 2729

Series de anime 6721



Animación para adultos 11881



Thrillers 8933

Acción 43048

Policiacos 10499

Políticos 10504

Espías 9147

Psicológicos 5505



Ciencia ficción 11014

Sobrenaturales 11140



Series de televisión

Reality 9833

Bélicas 25804

Coreana 67879

Policiacas 26146

Británica 52117

Falsos documentales (mockumentary) 26

Miniseries 4814

Acción y aventuras 10673

Dibujos animados 11177

Comedias 10375



Documentales 10105

Dramas 11714

Terror 83059

Misterios 4366



Ciencia ficción y fantasía1372



Películas extranjeras

Africanas 3761

Australianas 5230

Belgas 262

Británicas 10757

Chinas 3960

Películas foráneas clásicas 32473

Alemanas 10606

Europeas 5254

Comedias 4426

Dramas 2150

Terror 8654



Thrillers 10306

Francesas 58807

Griegas 61115

Indias 10463

Irlandesas 58750

Italianas 8221



Japonesas 10398

Coreanas 5685

Latinoamericanas 1613

Neozelandesas 63782

Rusas 11567

Escandinavas 9292

Españolas 58741



Deportes

Béísbol 1233

Boxeo 12443



Futbol americano 12803

Artes marciales 8985

Películas sobre futbol 12549

Básquetbol 12762.



La lista es muy extensa porque el catálogo de Netflix es muy variado, pero si estás buscando algo muy específico o que te dé curiosidad, es bastante útil conservar los códigos. En caso de que no te salga nada, no es porque cometieras un error, sino que, probablemente, no hay ninguna película con esas especificaciones en las opciones actuales de la plataforma.



Ahora sí, prepara las palomitas y disfruta.