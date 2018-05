Jan Koum, CEO de WhatsApp, deja la app por diferencias con Facebook

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Después de un mes después de estallar el escándalo por la fuga de datos de Facebook a Cambridge Analytica, el fundador y CEO de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, Jan Koum, abandonó el equipo de la app.

"Es hora de seguir adelante… Me estoy tomando un tiempo libre para hacer cosas que disfruto fuera de la tecnología, como trabajar en mis autos y jugar al frisbee", escribió en su perfil de Facebook.



Según el portal especializado en tecnología Tech crunch, Koum decidió soltar las riendas del servicio por diferencias con el consejo de administración de Facebook sobre la estrategia que debe seguir la compañía.



De igual forma, Koum también abandona su asiento en el directorio de Facebook y aunque no expone los motivos de su decisión, The Washington Post indicó que se debía a diferencias sobre el uso de los datos personales y el debilitamiento del sistema de encriptado.

"Me voy en un momento en el que la gente está utilizando WhastApp de muchas más maneras de las que podría haber imaginado", señaló en su publicación.



Brian Acton, otro de los fundadores de WhatsApp, dejó la compañía en septiembre pasado, tras descubrir que Facebook había permitido a terceros manipular mal la información de sus usuarios.



Koum y Acton desarrollaron WhatsApp con un enfoque en la privacidad del usuario y sin incluir publicidad. Cuando fue comprado por Facebook, prometió a los usuarios que estos valores no se verían comprometidos.

Sin embargo, como menciona The Guardian, Facebook ha estado bajo presión para ganar dinero con el servicio de mensajería, que ahora cuenta con mil 500 millones de usuarios mensuales, por lo que ha tomado medidas que han reducido algunos de los valores de WhatsApp.



En 2016, WhatsApp anunció que comenzaría a compartir algunos datos de usuarios, incluidos los números de teléfono, con Facebook, medida que fue profundamente impopular entre los reguladores europeos, quienes ordenaron a Facebook que dejara de recopilar datos de los usuarios de WhatsApp.



Desde entonces, WhatsApp ha comenzado a construir y probar herramientas gratuitas para ayudar a las empresas a utilizar WhatsApp para llegar a sus clientes, con el fin de comenzar a cobrar a las empresas más adelante.