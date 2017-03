Nokia presenta nuevo portafolio 5G, IoT y Nube en "#MWC2017"

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

“Nokia viene este año al Mobile World Congress ofreciendo un portafolio de extremo a extremo más amplio y con grandes innovaciones”, dijo Rajeev Suri, presidente y CEO de Nokia.



La presencia de Nokia en el “#MWC17” involucra el lanzamiento de 22 productos y servicios, junto con más de 60 demostraciones de productos y servicios en el Nokia Experience Center.



“Todo esto es apoyado por una organización que se enfoca en la ejecución de nuestra estrategia para liderar las redes de alto desempeño con los operadores de telecomunicaciones, así como expandirse hacia nuevos verticales, construir un negocio de software fuerte e independiente, y crear nuevos negocios y oportunidades de licencia en el ecosistema del cliente”, añadió el directivo.



Los nuevos productos anunciados en el “#MWC17” como 5G FIRST, muestran la fortaleza e innovación de Nokia en la entrega de productos diferenciados que conectan no solo a millones de usuarios, sino que también interconectan miles de millones de cosas para crear lo que Nokia denomina un “sistema nervioso global”, comentó Rajeev Suri.



El primer producto comercial 5G



5G FIRST, el primer producto comercial 5G de la industria que se compone de la plataforma de radio acceso AirScale de Nokia, ayuda a los clientes con arquitectura lista para 5G que cubre la red core, redes definidas por software (SDN), la Nube y más.



5G FIRST fundamenta la posición de liderazgo de Nokia con los operadores de telecomunicaciones, ayudándoles en la transición hacia nuevas aplicaciones que se beneficiarán de la baja latencia y los altos flujos de datos ofrecidos por el 5G.



En el marco de 5G, Nokia e Intel anunciaron recientemente la ampliación de su relación estratégica a largo plazo para acelerar el despliegue de servicios 5G mediante la apertura de dos laboratorios conjuntos en Murray Hill, Nueva Jersey, y en Espoo, Finlandia.



Liderazgo en IoT



En cuanto a IoT, recientemente Nokia presentó WING, su nuevo servicio global de Internet de las Cosas (IoT), una “tienda completa” que ofrece conectividad constante y global IoT a clientes empresariales a través de múltiples tecnologías y fronteras geográficas.



WING gestionará las necesidades de conectividad y servicios de los clientes empresariales, tales como automóviles conectados o contenedores de carga, reduciendo la complejidad, y permitiendo tener un solo servicio global vs. múltiples proveedores de tecnología o conectividad por país.



Avance en mercados verticales



Nokia está expandiendo su negocio hacia mercados verticales tales como energía, transporte, seguridad pública y las grandes compañías de Internet (Webscales).



En cuanto al sector de energía, Nokia recientemente lanzó un nuevo router inalámbrico, que ayuda a las empresas de energía eléctrica a integrarse a la era IoT, permitiendo una conexión confiable y segura, y permitiendo la gestión de dispositivos de campo.



Como prueba de su avance en mercados verticales, Rajeev Suri mencionó un contrato ganado con Infraestructuras de Portugal para ofrecer una red de comunicaciones de misión crítica al operador de la infraestructura nacional de trenes del país; otro contrato de fibra óptica de alta velocidad con Xiaomi; y una demostración con Qualcomm y GE de una red LTE privada para el mercado industrial del Internet de las Cosas.



Crecimiento en el negocio de la Nube, software y las licencias



El recientemente lanzado Cloud Packet Core de Nokia permite a las tecnologías fijas e inalámbricas ser usadas en su conjunto para entregar servicios de banda ultra ancha e IoT en múltiples verticales, incluido el empresarial. Asimismo, Nokia ha actualizado su Plataforma de Gestión para Todas las Cosas Conectadas (IMPACT), con nuevas características IoT como el análisis de video con inteligencia artificial.



La oferta mejorada subraya el progreso de Nokia en su estrategia de construir un fuerte y autosustentable negocio de software, llevando su portafolio más allá de los clientes móviles hacia los fijos, los de cable y los nuevos mercados verticales.



Buscando incrementar su portafolio de software y sus capacidades de comercialización, recientemente Nokia anunció sus planes para adquirir Comptel.



En el “#MWC17” Nokia hará una demostración de su tecnología analítica Deepfield, que refuerza aún más su oferta de software para operadores de telecomunicaciones, operadores de cable, la Nube, las Webscales y compañías tecnológicas extra grandes.



Utilizando la automatización, Deepfield puede identificar y monitorear cerca de 30 mil de las aplicaciones y servicios más populares de la Nube para ayudar a las redes a adaptarse rápidamente a los cambios en los patrones de tráfico y demanda de aplicaciones.



Los esfuerzos de Nokia para crear nuevas oportunidades de negocios y licencias en el espacio del consumidor siguen adelante, con el tan esperado regreso de los nuevos teléfonos móviles Nokia, negocio que está a cargo de HMDGlobal, el licenciatario exclusivo para la marca de teléfonos y tabletas de Nokia.



Expectativas para el Mercado



Nokia espera que la demanda de equipos de redes de alta velocidad 4G comience a recuperarse este año, liderada por Japón, agregó Rajeev Suri.



El directivo también predijo una nueva ola de consolidaciones de la industria entre las operadoras de telecomunicaciones en los mercados de Estados Unidos e India durante el 2017.



"El ruido sobre fusiones y adquisiciones se incrementará dramáticamente en Estados Unidos e India. La contenida demanda de acción ha llegado", dijo Suri.



El directivo comentó que mientras espera que el mercado global de redes baje en torno al 2 por ciento en el 2017, ve oportunidades de crecimiento en mercados como América del Norte, India y Japón.



"Creemos que el mercado primario (general) en el que competimos caerá de nuevo (...), pero será considerablemente mejor que el año pasado", dijo Suri, anticipando un menor ritmo de descenso.



"Las inversiones en 4G, particularmente en tecnología avanzada 4G, se recuperarán en algunos mercados como Japón".