Caen ventas de Nintendo, pero sostiene sus ganancias

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

dio a conocer los resultados financieros de sus operaciones para el periodo de 9 meses que concluyó en diciembre de 2016.De acuerdo a información del portal Levelup , la compañía reveló que sus ventas totales alcanzaron $2,700 MDD, lo cual significa 27% menos que el mismo periodo de 2015, cuando llegaron a $3,700 MDD.La utilidad de operación mostró un decremento de 38%, con sólo $231 MDD, mientras que en 2015 fue de $373 MDD. Sin embargo, las ganancias de la compañía lograron tener un aumento de hasta 153%, con $909 MDD.Lo que permitió mantener a flote a la compañía y no salir tan mal posicionada pese a los reveses de las ventas fue el éxito masivo de Pokémon Sun y Moon, los cuales vendieron 14.6 millones de unidades.La compañía argumentó que todo se debió al fenómeno de mediados del año pasado llamado, que además terminó por impactar en las ventas de hardware de Nintendo 3DS, sobre todo fuera de Japón.Durante el periodo analizado en el reporte, 3DS vendió más de 6.4 millones de sistemas, 10% más que el año anterior, lo cual lógicamente impulsó las ventas de videojuegos para la consola portátil hasta 20% más que en el mismo periodo de 2015.El otro título fuerte en ventas para Nintendo 3DS fue Super Mario Maker.En cuanto a Wii U, la compañía estimaba vender 800,000 sistemas y al alcanzar 750,000 Nintendo se dijo satisfecha, pues entraba dentro del rango de sus expectativas. Respecto a los juegos para la consola, las ventas cayeron 45%.En el horizonte de Nintendo se avecina el lanzamiento de Switch, con uno de los títulos más esperados por todos los fans de la marca, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Cabe recordar que el mismo día, este título estará disponible en Wii U.