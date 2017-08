"Harvey" arrasa y produce inundaciones sin precedentes en Texas

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

Se esperaba que el paso del huracán Harvey for Texas fuera devastador, pero no se pronosticaba que fuera tan violento.



La tormenta tropical Harvey ha cumplido con su amenaza destructiva y está produciendo “inundaciones sin precedentes” en el sureste de Texas, que en el caso del área metropolitana de Houston ha llegado a más de un metro de acumulación de agua.



Según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en su boletín de las 5.00 pm ET, Harvey, que el sábado se degradó a tormenta tropical, continúa con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 m/h), pero arrojando aun torrenciales lluvias y ocasionando “inundaciones sin precedentes”.



El centro meteorológico señaló que el ojo del ciclón se halla a 35 kilómetros (25 millas) al noroeste de Victoria, Texas, estado en donde de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense, el ciclón ha dejado al menos cinco víctimas mortales y decenas de heridos.



Precisamente, el NWS ha calificado hoy a este ciclón de “catastrófico” y “más allá de cualquier experiencia”, y pronosticó que partes de este estado acumularán hasta 50 pulgadas (1,2 metros) de lluvia, probablemente el registro mas alto de su historia.



El CNH estimó también que porciones de Houston registrarían hasta 50 pulgadas (1,2 metros) de acumulaciones de agua, tal como de hecho muchos medios estadounidenses muestran por televisión.



Harvey, que la noche del viernes tocó tierra en Texas como huracán de categoría 4, continúa con su lento desplazamiento de 4 kilómetros por hora (2 m/h) con dirección sureste, lo cual mantiene su capacidad de destruir zonas a su paso en tierra.



Los pronósticos del CNH apuntan a que el ojo de la tormenta abandonará tierra el lunes y que luego se mantendrá casi estacionaria frente a las costas de Texas.



La franja que va desde Port O’Connor hasta Sargent, en Texas, se halla bajo aviso de tormenta tropical, mientras que desde el norte de Sargent hasta el Paso de San Luis se ha emitido una vigilancia de tormenta tropical.