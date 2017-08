Emoción a flor de piel en encuentro de padres e hijos oaxaqueños en LA

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

Al son de las fanfarrias y de la música tradicional oaxaqueña, padres, hijos y nietos se abrazaron fuerte y largamente. Llevaban más de una década de no verse y tenía motivos de sobra para llorar y reír.



El emotivo reencuentro fue ayer al lado de la iglesia de la Placita Olvera en el centro de Los Ángeles, en medio de la celebración de la Guelaguetza, la colorida fiesta oaxaqueña con bailes folklóricos.



Alejandro Grijalva Olivera y Delfina Escobar no veían a su hija María Alejandra y Olga Grijalva Olivera desde hace casi 13 años.



Alejandro Grijalva Olivera y Delfina Escobar se reencotnraron con su hija María Alejandra y Olga Grijalva Olivera. (Araceli Martínez/La Opinión).

“Estoy feliz, feliz de tener a mis padres conmigo. Muy agradecida. Jamás me imaginé que los iba a ver”, dice María Alejandra Olivera gritando de la emoción y sin parar de llorar.



Consiguió que sus patrones le dieran vacaciones durante los diez días que sus padres van a estar en Los Ángeles para dedicarse a ellos de tiempo completo.



Los tres nietos lloraban también emocionados ante la presencia de los abuelos. Diego de diez años confesó estar “muy contento” mientras que Ángel dijo que no miraba a su abuelo desde hace 12 años. Él nació en Oaxaca pero lo trajeron siendo un bebé a Los Angeles.