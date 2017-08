Pronostican calor excesivo toda la semana en el Sur de California

LOS ÁNGELES, California(Tomada de la Red)

Era el comienzo de una ola de calor que los metereólogos dicen durará toda la semana laboral, y por la cual lanzaron una advertencia por calor excesivo para todo el sur de California.



Se espera que lo peor venga entre lunes y miércoles cuando el mercurio rozará los 100 grados en el centro de Los Ángeles, 104 grados en San Gabriel, 106 en Fullerton y Yorba Linda y hasta 110 en el Valle de San Fernando.



Incluso las zonas costeras verán un aumento de entre 10 y 20 grados a sus temperaturas normales, sobrepasando los 80 grados.



Todo esto hará la situación muy desagradable para todos.







Los trabajadores de la construcción y ambulantes son quienes más padecen bajo el insoportable calor. / fotos Aurelia Ventura

“Las personas más vulnerables son los ancianos, aquellos que trabajan o se ejercitan al aire libre, los bebitos y los niños pequeños, y personas con condiciones médicas crónicas”, dijo el Dr. Maxwell Ohikhuare, director de salud para el condado de San Bernardino.



“Cuando las temperaturas son altas, hasta unas pocas horas de actividad fuerte puede causar desidratación, y golpe de calor”, dijo el Dr. Jeffrey Gunzenhauser, director interino del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles. “Es imperitavo que nunca dejes a niños, ancianos o mascotas desatendidas en casas que no tengan aire acondiciona y en especial dentro de vehículos, aunque las ventanas estén abiertas, ya que las temperaturas pueden elevarse rápidamente a niveles que atenten contra la vida”.





Bomberos en alerta



Las altas temperaturas, combinado con la resequedad del ambiente suponen un mayor riesgo de incendios, por lo que los bomberos piden a la gente estar alerta, especialmente si viven en zonas cercanas a colinas o vegetación.



Consejos



Bebe mucha agua



Evita salir y opta por mantenerte en un lugar fresco

No consumas bebidas alcohólicas o líquidos que contengan mucha azúcar

Si no tienes aire acondicionado en tu casa, llama al 2-1-1 para encontrar el centro de enfriamiento más cercano a ti