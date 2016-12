PHOENIX, Arizona(Tomada de la Red)

Foto: azeconomy.org

Foto: azeconomy.org

Foto: azeconomy.org

Foto: azeconomy.org

La economía de Arizona se desaceleró durante el verano, debido a que cayó la tasa nacional del empleo. Además, las nuevas estimaciones de ingresos personales sugieren un crecimiento más lento a principios de año. Mientras Arizona continúa expandiéndose a un ritmo sólido, 2016 ya no parece ser el año de ruptura. Sin embargo, las probabilidades siguen favoreciendo el crecimiento continuo en las economías de Estados Unidos y Arizona este año y el próximo.La perspectiva para Arizona requiere ganancias sólidas en empleos, ingresos y población. Si bien se espera que las tasas de crecimiento superen ampliamente a la nación, no se encaminan de nuevo a los promedios históricos. Los aumentos de puestos de trabajo probablemente se concentrarán en las industrias proveedoras de servicios, como los servicios profesionales y de negocios; Educación y servicios de salud; Comercio, transporte y servicios públicos; y ocio y hospitalidad.Las dos mayores áreas metropolitanas de Arizona también han experimentado un período de calma de verano, pero se espera que rebote a finales de este año y en 2017. Como de costumbre, el MSA Phoenix se pronostica para expandirse a un ritmo rápido. Se espera que el MSA de Tucson aproveche los recientes anuncios de nuevos empleos en el sector aeroespacial para generar ganancias mejoradas durante el pronóstico.La economía de Arizona continuó agregando empleos durante el verano, aunque el ritmo se desaceleró. Durante el año, Arizona agregó 44.400 empleos para una tasa de crecimiento de 1.7%. Eso coincidió con la tasa nacional, pero no alcanzó el ritmo establecido en el segundo trimestre del 2,1%. Usando datos mensuales, el Cuadro 1 muestra que el crecimiento del empleo estatal cayó ligeramente por debajo del ritmo nacional en septiembre. Tenga en cuenta que los datos de empleo a los que se hace referencia aquí resultan del punto de referencia de EBRC y difieren de los publicados actualmente por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS).Un indicador clave para seguir estos días es el crecimiento de los salarios por trabajador. Los datos preliminares para el primer trimestre de 2016 sugirieron que podríamos haber visto el comienzo de una recuperación más fuerte de los salarios. Una revisión a la baja de los salarios en el primer trimestre ahora sugiere que todavía podemos estar esperando. Durante el año, el crecimiento de los salarios por trabajador fue inferior al 2,0% tanto para el primer como el segundo trimestre de este año. Tenga en cuenta que el crecimiento anual de los salarios por trabajador fue del 4.5% anual durante el período 2004-2007.El dólar estadounidense ha aumentado sustancialmente frente a la mayoría de las monedas desde mediados de 2014. Podemos tener una idea de lo que esto podría significar para las exportaciones de Arizona utilizando un tipo de cambio efectivo real para Arizona que es publicado por el Banco de la Reserva Federal de Dallas. Este tipo de cambio pondera los cambios en los tipos de cambio bilaterales en dólares de los Estados Unidos utilizando las acciones de exportación de mercancías específicas del estado, ajustadas por las tasas de inflación relativa. Este es el tipo de cambio que realmente importa para las exportaciones de Arizona al mundo.Tenga en cuenta que el tipo de cambio real efectivo de Arizona está en un máximo histórico (al menos desde 1988). Además, ha aumentado un 22,2% desde mediados de 2014. Un dólar en aumento tiende a ejercer presión a la baja sobre las exportaciones (y la presión alcista sobre las importaciones), otras cosas iguales.Después de debilitarse brevemente durante la primavera, el dólar estadounidense está de nuevo alcanzando nuevos máximos frente al peso mexicano. En promedio, en septiembre, un dólar estadounidense se compró 19,24 pesos, un 48,1% más que en junio de 2014. El dólar estadounidense también sube significativamente frente al dólar canadiense, habiendo aumentado un 21,0% desde mediados de 2014. México y Canadá son los dos mayores destinos de exportación de mercancías de Arizona.La fortaleza del dólar está comenzando a pesar sobre el rendimiento de exportación de mercancías de Arizona. A través de julio de 2016, las exportaciones de Arizona a México han caído un 13,2%, en comparación con el mismo período del año pasado. La mayor parte de la disminución se originó en bienes no manufacturados, principalmente minerales. Las exportaciones de productos básicos tienden a ser especialmente volátiles y las exportaciones de minerales están saliendo de un rendimiento muy fuerte en 2014-2015. Las exportaciones de manufacturas también han bajado en lo que va del año, pero en una cantidad modesta.El dólar fuerte también puede estar afectando a los visitantes mexicanos al estado. Los cruces fronterizos legales desde México a través de los puertos de entrada fronterizos de Arizona han disminuido desde mediados de 2014 para vehículos personales, pasajeros de vehículos personales y autobuses. Curiosamente, los cruces peatonales se han acelerado recientemente.La perspectiva de Arizona depende en parte de la economía nacional. IHS Economics proyecta que el crecimiento del PIB real de los EU sólo alcanzará el 1,4% en 2016, frente al 2,6% del año pasado. El crecimiento lento en 2016 refleja una disminución del inventario, un menor gasto en consumo, una débil inversión fija no residencial (especialmente en el sector energético), un menor crecimiento de la inversión residencial (vivienda), y un débil desempeño de las exportaciones. Se esperan ganancias ligeramente más fuertes en 2017, ya que el aumento de los precios del petróleo estimulará la renovación de las inversiones en el sector energético y el descenso gradual del dólar impulsará las mayores ganancias de las exportaciones.Se espera que la aceleración del crecimiento del PIB real vaya acompañada de un crecimiento más lento del empleo. Se prevé que el retiro en curso de la generación del baby boom pesará sobre las ganancias de empleo durante el período de pronóstico. Obsérvese que durante los últimos cinco años, el PIB real y los aumentos de empleo han sido inusualmente similares, lo que refleja el muy lento crecimiento de la productividad que los Estados Unidos han experimentado desde el final de la Gran Recesión. Este es un cambio del patrón típico, en el cual el PIB real supera el crecimiento del empleo por un margen sustancial. Como muestra la exposición, el pronóstico supone que el patrón normal vuelve a emerger. Esta es una suposición crucial.El continuo crecimiento global y nacional prepara el terreno para que Arizona continúe agregando empleos e ingresos ajustados a la inflación. El pronóstico prevé que el crecimiento del empleo se desacelerará ligeramente este año, antes de retomar el calentamiento en 2017 y 2018. Después de una breve aceleración en el corto plazo, el crecimiento del empleo en el estado gradualmente se suaviza a medida que el retiro de la generación baby boom afecta cada vez más al crecimiento económico. No obstante, se espera que el crecimiento del empleo de Arizona sobrepase la tasa nacional durante los próximos 10 años.El crecimiento de los ingresos de Arizona se acelera a medida que aumenta el crecimiento del empleo. Los salarios aumentan más rápidamente en el corto plazo, ya que la tasa de desempleo continúa cayendo. Esto prepara el terreno para seguir aumentando el gasto de los hogares, incluido el gasto en bienes sujetos a impuestos. Tenga en cuenta que el fuerte aumento de las ventas al por menor en 2015 fue impulsado en parte por un cambio en la ley fiscal que cambió algunos ingresos de la contratación en ventas al por menor.La población aumenta durante el pronóstico, impulsada principalmente por la migración neta, mientras que la movilidad residencial de los Estados Unidos mejora durante el pronóstico. El crecimiento más rápido de la población, a su vez, aumenta los permisos de vivienda y el empleo en la construcción.En general, el crecimiento de Arizona está en camino para un sólido desempeño: Por encima de la tasa nacional en la mayoría de los casos, pero más lento que nuestros promedios históricos.