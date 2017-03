HSL Properties: Sentirse en casa

PHOENIX, Arizona(GH)

Con una ubicación privilegiada al Norte del conocido Tucson Mall, los recientemente remodelados hoteles Hampton Inn and Suites y Townplace Suites by Marriot se estrenan como miembros de la familia HSL Properties."La compra de dos hoteles más en Tucson es muy importante para HSL Properties, ya que con más de 2 mil habitaciones, tendremos varios beneficios", declaró Humberto S. López en exclusiva para EL IMPARCIAL.El cofundador de HSL Properties, de origen sonorense, explicó que se podrán hacer compras en volumen, anuncios, gastos de administración, así como ofrecer grandes conferencias que requieren 1 mil o más habitaciones."Ofrecen (los hoteles) desayunos complementarios, con personal bilingüe y atento", informó el entrevistado, "las Townplace Suites incluyen cocinetas en todas las habitaciones, equipadas con vajilla, sartenes y cubiertos".HSL Properties agrupa hoteles como el Ritz Carlton, Hilton El Conquistador, Radisson Suites, Broadway Doubletree Suites, Alvernon La Quinta Inn and Suites, Airport Best Western Plus Hotel and Suites, Oracle Hampton Inn and Suites y Oracle Townplace Suites."Para mí es un gran placer poder contar con mi gente, tanto de Sonora como de Sinaloa y atenderlos cuando nos visitan en Tucson: con sólo mencionar que son invitados míos, todos los hoteles les ofrecerán un descuento del 10%", concluyó.Más información: www.hslproperties.com MICROFORMATOVisítalosHampton Inn and Suites: 5950 Norte Oracle Road, en TucsonTownplace Suites by Marriot: 405 West Rudasill Road, en Tucson