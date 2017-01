Muro inútil y ofensivo: Alcalde John Doyle

NOGALES, Arizona(GH)

El muro es ofensivo, no se necesita, pone ese sentido negativo para la relación que tenemos con México, consideró el alcalde de Nogales, Arizona, John Doyle.



Opinó que más negativo aún resulta la propuesta anunciada por la Casa Blanca de gravar con un 20% los bienes importados procedentes de México.



“No es la gente de la frontera ni mucha gente del país, es este hombre (Donald Trump, presidente de Estados Unidos) que entró de ‘sapo’ o se robó la elección pero ahí está, cuánto le ayudaron los rusos… es otra pregunta”, manifestó.



Pero habría que ver, el presidente Trump hace una decisión, da una orden y se ha visto que entre dos días la cancela, aseveró el mayor.



“En el muro tiene que ver mucho eso, todavía no saben quién lo pagará, cómo, tenemos que ver si es cierto que tendrá ese apoyo (en el Congreso) y podrá hacerlo”, expuso, “a la mejor se va a desanimar, lo va a detener por un tiempo”.



El gravar las importaciones es más negativo y eso sí puede tener un impacto mucho más fuerte que el muro, consideró el alcalde.



“Va a afectar el comercio tanto que muchos negocios van a cerrar las puertas, nos afecta, es muy drástico”, reiteró.



Éste país no está tan fuerte para darse el lujo de pagar precios más altos, recalcó, iba a afectar todo el comercio.