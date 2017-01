Causaría molestias a gente la presencia de más oficiales, afirma

NOGALES, Arizona(GH)

De haber más oficiales de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y del Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés) se causaría molestias a la gente, destacó el alcalde de Nogales, Arizona, John Doyle.“Es que iban a tener tantos agentes dando carrilla a la gente en la calle, iba ser peor todavía; están rompiendo la relación que hemos trabajado tan duro con México”, dijo.“En la frontera todos nos sentimos parte de México, los mexicanos se sienten parte de nosotros, es una relación única de muchos años las familias emparentadas de un lado a otro, la misma cultura, religión cristiana nos unen muchos lazos”, expuso.Doyle dijo respetar a los alcaldes de ciudades grandes en Nieva York, Chicago, San Francisco, quienes no se están dejando de estas determinaciones del presidente Trump.El mayor añadió que el motivante de Trump es su propio ego y que se sintió ofendido ante el rechazo del presidente de México, Enrique Peña Nieto de sostener una reunión.“Lo que parece que motiva a Trump es su propio ego, se sintió ofendido pero Peña Nieto tiene su dignidad, no tiene que andar besándole la mano, es entendible pero él (Trump) no está impuesto que lo rechacen”, opinó.“No me gustaría que quisiera castigar toda la frontera y al País de México porque alguien no le dio por el lado; al castigar a la frontera de México castiga a los Estados Unidos”, recalcó.