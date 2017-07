Arizona: Incendio consume el histórico restaurante Mining Camp

PHOENIX, Arizona(GH)

Incendio de gran magnitud se desató esta madrugada en el restaurante Mining Camp en #ApacheJunction. Estaremos en vivo a las 8:27am. pic.twitter.com/w6chaNUVqb — Janet Bolívar (@JanbolivarTAZ) 25 de julio de 2017

APACHE JUNCTION: Fire crews still extinguishing flames over Mining Camp restaurant. Eatery has been around since the 1960's. @FOX10Phoenix pic.twitter.com/tLCu3sOkHa — Marcy Jones Fox 10 (@MarcyJonesFox10) 25 de julio de 2017

Un voraz incendio ocurrido esta mañana consumió un histórico restaurante llamado Mining Camp, en Apache Junction, en Arizona.Funcionarios dicen que un vecino informó sobre el incendio del local alrededor de 3:00 horas, el cual se encuentra cerca de Val Vista, dice ABC 15 Los elementos de bomberos intentaron sofocar el fuego, pero no pudieron apagarlo a tiempo por que el restaurante tuvo pérdidas considerables.La causa que originó el siniestro aún no se ha determinado y la magnitud del daño aún no se ha evaluado.El restaurante Mining Camp fue abierto a principios de los años 60 y ha pertenecido a la misma familia desde entonces.Los propietarios viven en una estructura adyacente a la propiedad, pero no fue afectada por el fuego.No se reportaron lesiones en el incendio.