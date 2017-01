Marchan miles de mujeres en Tucson

TUCSON, Arizona(GH)

Miles de personas, congregó ayer al mediodía en esta ciudad la “Marcha de las Mujeres”, un movimiento a nivel nacional a favor de los derechos de la mujer.



La manifestación inició en el parque Armory, ubicado por la Avenida Sexta, para posteriormente avanzar por la calle Congress y finalizar en la biblioteca pública de la calle Stone.

Un trayecto de cerca de dos kilómetros en el Centro de Tucson.



En Arizona se realizarían marchas en 10 ciudades con la participación de múltiples organizaciones activistas, pro inmigrantes y de derechos humanos.



Marisela Félix, es gerente de Marketing de la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes (YWCA, por sus siglas en inglés), cuyas integrantes participaron en esta manifestación pacífica.



Explicó que entre las demandas están el no retirar los servicios de entrega de anticonceptivos a mujeres, el derecho al aborto, sueldos igualitarios ente hombre y mujer, derechos humanos de inmigrantes, no a la deportación de “dreamers” y los derechos de la comunidad lésbico gay.



“La marcha principal fue en Washington D. C. pero aquí en Arizona organizaron 10 marchas en diferentes ciudades”, detalló Félix.



Durante la caminata no hubo problemas, la ruta fue organizada por del Departamento de Policía de Tucson, cuyos agentes bloquearon el tráfico automovilístico para el tránsito libre y seguro de manifestantes.



La integrante de la organización YWCA aclaró que el mensaje no era anti Trump, aunque sí había algunos cartelones que se referían al rechazo del actual Presidente de los Estados Unidos.