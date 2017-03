Daniel Arreola : Encuadres del pasado

PHOENIX, Arizona()

El segundo libro de una colección de cuatro volúmenes es "Postcards from the Sonora Border: Visualizing Place through a Popular Lens, 1900s-1950s", obra con la que el geógrafo cultural Daniel Arreola da cuenta de la evolución de las principales ciudades fronterizas del Estado."Postcards from the Sonora Border' se ocupa, principalmente, de ver cómo el paisaje urbano o de los pueblos, el entorno construido de las ciudades mexicanas seleccionadas, puede ser visualizado a través de imágenes de tarjetas postales", explicó en entrevista exclusiva el autor.El profesor Emérito de la Escuela de Ciencias Geográficas y Urbanismo de la Universidad del Estado de Arizona detalló que el libro se nutrió de su colección personal de tarjetas postales, la cual cuenta con más de 7 mil ejemplares; tan sólo 1 mil 41 son de la región fronteriza de Sonora."En este ejercicio las postales, como medio visual, no son simples ilustraciones: ellas se convierten en la narrativa, cuando son temáticamente montadas", refirió.Tal libro se inscribe en un proyecto más amplio que comprenderá cuatro volúmenes, dos de ellos ya publicados: el primero se tituló "Postcards from the Rio Bravo Border: Picturing the Place, Placing the Picture, 1900s-1950s (2013)", y el número sobre Sonora, que se dio a conocer este año.El libro dedica un capítulo a cada una de las cinco ciudades clave: Agua Prieta, Naco, Nogales, Sonoyta y San Luis Río Colorado, desarrollando un análisis histórico y geográfico.A partir del trabajo con textos y mapas, el autor narra eventos y habla sobre los lugares especiales que fueron captados por los fotógrafos de la primera mitad del siglo XX; el objetivo es entender cómo un formato de imagen popular configuró la forma en que se aprecian estas ciudades.El autor explicó que la repetición de la misma escena en diferentes postales a través del tiempo fue un factor importante para la selección del material que conforma el libro."Mientras que la calidad de la imagen es importante", señaló, "el tema de la postal es aún más crítico en mi estudio, porque este texto se trata de cómo el imaginario repetitivo de lugares viene a dar forma social a la visión popular de ese lugar".La obra de Arreola busca exponer cómo condiciones globales se entrelazan con los eventos locales, dando forma a la historia de los pueblos que esboza en su libro.El ambiente post Segunda Guerra Mundial, la Revolución Mexicana, la llegada del ferrocarril y las carreteras que generaron un acercamiento a otros centros urbanos, son algunas de las condicionantes que Arreola expuso como las que dieron forma a la frontera de Sonora."Los sonorenses pueden encontrar de especial interés 'Postcards from the Sonora Border', porque sus imágenes e historias recolectan el pasado de comunidades que son parte de su herencia y de la interacción con los visitantes norteamericanos en sus lugares", declaró el autor.Más información: www.uapress.arizona.edu MicroformatosTítulo: "Postcards from the Sonora Border"Autor: Daniel ArreolaEditado por: University of Arizona PressAño: 2017Agua PrietaNacoNogalesSonoytaSan Luis Río Colorado