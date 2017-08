Jovencita es acusada de grabar a niños molestándolos; vendía videos online

PHOENIX, Arizona(AP)

Una jovencita de 28 años de Arizona es acusada de molestar a dos niños pequeños y de vender videos de los actos en Internet.



Keri Harwood, de New River, fue arrestada este domingo por sospechas de cinco cargos, uno de abuso sexual infantil y explotación sexual de un menor.



Los documentos de la corte y del sheriff del condado de Maricopa, Paul Penzone, dicen que su oficina comenzó a investigar después de recibir un consejo de un amigo de Harwood que descubrió los videos después de que Harwood le dio acceso a su cuenta de correo electrónico para poder ayudarla a jugar el videojuego Pokemon Go.



Harwood permaneció encarcelado el miércoles por no pagar 150 mil dólares de multa, y no se sabe inmediatamente si tiene un abogado que pueda comentar las acusaciones.



New River es una comunidad rural ubicada a 53 kilómetros al Norte de Phoenix.