Critican a Trump por considerar indulto para Arpaio

PHOENIX, Arizona(AP )

El presidente Donald Trump dijo que podría indultar al ex jefe de policía Joe Arpaio, lo que provocó críticas de detractores que dicen que ello equivaldría a avalar el racismo.



El mandatario dijo el domingo en entrevista con Fox News que consideraba con seriedad conceder un indulto a Arpaio en los próximos días. Sus palabras fueron una buena noticia para el ex jefe policial de la zona metropolitana de Phoenix, quien el 31 de julio fue declarado culpable del delito menor de desacato a la corte.



Un juez federal falló en 2013 que los agentes de Arpaio discriminaron a los latinos. Pero el jefe policial se negó a poner fin a sus operativos contra la inmigración ilegal, lo que derivó en su proceso por desacato. El asunto también contribuyó a que Arpaio no consiguiera su reelección el año pasado.



Arpaio dijo el lunes que se enteró en la mañana de la declaración del presidente y que le alegraba el apoyo del mandatario. “Yo no lo pedí, pero si él lo ofrece, lo aceptaré porque no soy culpable. Así que le agradezco su interés en mi asunto aquí en Phoenix”, afirmó.



Los abogados de Arpaio presentaron el lunes por la tarde un par de mociones en una Corte de Distrito Federal de Phoenix, una para que se emita una sentencia absolutoria, y otra para que se anule el veredicto relacionado con un nuevo juicio. Las mociones no constituyen apelaciones.



Trump dijo el domingo a Fox que Arpaio es “un gran patriota estadounidense” y señaló que le molesta ver lo que le está sucediendo, de acuerdo con el reporte.



El mandatario destacó los muchos años que Arpaio estuvo al servicio de la ley y señaló que muchos ciudadanos de Arizona respetaban su trabajo.



Trump y Arpaio han sido aliados el último par de años. Arpaio hizo campaña a favor de Trump en mítines en Iowa, Nevada y Arizona, y señaló en un discurso ante la Convención Nacional Republicana que Trump impediría la llegada de inmigrantes al país en forma ilegal.

Trump también ha mencionado Arpaio en sus exhortos a favor de una política de inmigración más estricta y defendido las tácticas que convirtieron al ex sheriff en figura nacional.



Cecillia Wang, subdirectora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles, censuró la idea de que Trump pudiera indultar a Arpaio porque el exjefe policial violó órdenes judiciales que prohibían la detención ilegal de latinos.



“No nos confundamos: Esto sería un aval presidencial al racismo”, aseveró.